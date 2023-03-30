台申請加入CPTPP 王美花：積極接觸會員國盼排上議程

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（中央社記者王揚宇台北30日電）立委關心台灣申請加入CPTPP進度，經濟部長王美花今天說，CPTPP會員國將在英國入會後討論新會員國處理，「我們一定會積極接觸各會員國，希望台灣能夠排上相關議程」。

立法院司法及法制、經濟委員會聯席會議今天併案審查經濟部組織法修正草案等案，王美花等官員列席。

針對日媒報導，包括日本在內的11個「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）成員國31日將召開部長級會議，會中預定同意英國加入，這將是CPTPP成立生效以來首度有新成員加入。

在英國順利加入CPTPP後，中國與台灣的申請案將是焦點，民進黨立委江永昌、賴瑞隆今天質詢時均關切CPTPP相關議題。

王美花說，目前CPTPP的會員積極處理英國入會案，至於新申請加入的會員越來越多，不只有台灣、中國，還有其他國家，大家準備的程度也不大一樣；根據所獲得資訊顯示，CPTPP會員國將在英國入會後再討論新會員國怎麼處理，「我們一定會積極接觸各會員國，希望台灣能夠排上相關議程」。

江永昌詢問，如果英國加入CPTPP後，是否對台灣友善；王美花回應，英國對台灣友善；至於英國對中國是否友善，王美花則表示不評論。

賴瑞隆表示，在英國加入後，台灣與中國的申請案將成為焦點，也期盼能脫離中國因素影響，讓台灣比照英國模式加速入會，希望王美花繼續努力。

CPTPP現有成員國包括日本、加拿大、澳洲、紐西蘭、新加坡、馬來西亞、越南、汶萊、墨西哥、智利及秘魯，英國如果獲同意加入，將有助CPTPP擴大。中國、台灣、厄瓜多、哥斯大黎加及烏拉圭等國，也正在申請加入CPTPP。（編輯：林淑媛）1120330