日媒：英國加入CPTPP有譜 訂7月簽署文件
2023/3/29 16:23（3/29 16:51 更新）
日媒報導，29日得知日本及澳洲等CPTPP成員國，近期將大致同意英國入會，預計7月簽署相關文件。（中央社製圖）
（中央社東京29日綜合外電報導）日媒報導，今天得知日本及澳洲等跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）成員國，近期將大致同意英國入會，預計7月簽署相關文件。若一切順利，英國將成為CPTPP第12個成員國。
日本時事通信社、富士新聞網、TBS電視台報導，已知CPTPP
各成員國最快將在3月底前，大致同意英國入會。一旦英國順利加入CPTPP，將成為CPTPP中僅次於日本的第2大經濟體。
CPTPP 小百科
- 跨太平洋夥伴全面進步協定（Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership，CPTPP）原為跨太平洋夥伴關係協定（The Trans-Pacific Partnership，TPP），是一個綜合性的自由貿易協定。
- 內容：奠基於TPP，包含貨物貿易、智慧財產權、政府採購與競爭政策等。透過開放市場、打擊貿易保護主義，促進區域經濟整合，欲消除成員國之間超過98%的關稅，鞏固及加強各成員國的優勢產業地位。
- 成員國：日本、加拿大、澳洲、紐西蘭、新加坡、馬來西亞、越南、汶萊、墨西哥、智利及秘魯。
- 緣起：2017年美國總統川普為優先保障國內就業機會宣布退出TPP，日本、加拿大等11國持續推動並於2018年3月完成簽署，改名為CPTPP。 CPTPP已於2018年12月底生效，其中8國已完成批准程序（墨、日、星、紐、加、澳、越、秘），另有3國尚未完成批准（汶、智、馬）。
資料來源：經濟部國際貿易局
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CPTPP成員國與英國的部長等人士，預計今年7月在紐西蘭簽署相關文件，之後再經各成員國完成國內手續後，就可以正式決定英國入會。屆時將是CPTPP自2018年生效後新加入的首例，對CPTPP來說將是重要里程碑。
CPTPP是除了廢除農產品與工業產品關稅外、也明定保護智慧財產權等嚴格自由貿易及經濟活動規範的協定。要加入的國家除了必須全盤接受CPTPP的規範外，也必須獲成員國一致同意。
CPTPP現有成員國包括日本、澳洲、加拿大等11國，英國脫歐後從2021年起開始跟CPTPP各成員國進行談判。除了英國外，中國、台灣、厄瓜多、哥斯大黎加及烏拉圭等國，也正在申請加盟CPTPP。（譯者：黃名璽/核稿：嚴思祺）1120329
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