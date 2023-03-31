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英國申入CPTPP獲准創先例 日媒分析：下一個就是台灣

2023/3/31 07:47（3/31 08:18 更新）
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日媒報導，日本、澳洲等跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）成員國大致同意英國入會，英國若入會，接下來就是台灣。（中央社檔案照片）
日媒報導，日本、澳洲等跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）成員國大致同意英國入會，英國若入會，接下來就是台灣。（中央社檔案照片）
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（中央社記者楊明珠東京30日專電）日媒報導，日本、澳洲等跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）成員國大致同意英國入會，成員國31日將召開部長級線上會議。英國若入會，接下來就是台灣入會。

日本產經新聞社旗下的富士晚報報導，CPTPP

CPTPP 小百科

  • 跨太平洋夥伴全面進步協定（Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership，CPTPP）原為跨太平洋夥伴關係協定（The Trans-Pacific Partnership，TPP），是一個綜合性的自由貿易協定。
  • 內容：奠基於TPP，包含貨物貿易、智慧財產權、政府採購與競爭政策等。透過開放市場、打擊貿易保護主義，促進區域經濟整合，欲消除成員國之間超過98%的關稅，鞏固及加強各成員國的優勢產業地位。
  • 成員國：日本、加拿大、澳洲、紐西蘭、新加坡、馬來西亞、越南、汶萊、墨西哥、智利及秘魯。
  • 緣起：2017年美國總統川普為優先保障國內就業機會宣布退出TPP，日本、加拿大等11國持續推動並於2018年3月完成簽署，改名為CPTPP。 CPTPP已於2018年12月底生效，其中8國已完成批准程序（墨、日、星、紐、加、澳、越、秘），另有3國尚未完成批准（汶、智、馬）。

資料來源：經濟部國際貿易局

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的11個成員國預計明天召開部長級會議同意英國加入，這將是CPTPP自2018年底生效以來首度有新成員加入。今後申請加盟的中國、台灣入會申請進度備受注目。

報導說，台灣的總統蔡英文29日出訪中美洲友邦，去程過境共享自由、民主、法治等價值觀的美國紐約，回程預定過境洛杉磯，會晤美國聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）並發表演說。

CPTPP是藉由規範農產品、工業產品關稅自由化、智慧財產等推動自由貿易的框架，美國最初加入，但前總統川普政府以不滿意條件為由退出，目前成員國有日本、澳洲、加拿大、紐西蘭等11國。

2021年2月正式申請加入的英國可望於今年內在最高決策機關CPTPP委員會上獲得正式承認入會。

就在台灣表明有意加入CPTPP時，中國2021年9月16日申請加入，台灣就在9月22日提出申請。之後烏拉圭也提出申請。

英國申請加入如何處理成了審核這些提出申請國家的試金石，因此CPTPP會員國審慎協商。日本等會員國期待美國重返CPTPP，但今後台灣、中國的申請案將如何處理是焦點。

報導說，要加入CPTPP需要獲得全體會員國同意，中國在台灣提出申請後，對墨西哥、紐西蘭、越南、馬來西亞等會員國積極展開外交工作。一般認為，中國除了希望在CPTPP為自己創造有利的條件外，也要力阻台灣加入CPTPP。

不過，中國對國有企業採優惠措施、未能徹底做好智慧財產權的保護等，能否遵守CPTPP規則令人憂慮。對於中國的入會，日本向來採取慎重的立場。

報導說，蔡總統20日在總統府接見來訪的英國跨黨派國會議員團時，祝福英國順利加入CPTPP，也表示希望英國秉持高標準的精神，支持台灣的申請入會案，讓台灣和英國能持續深化夥伴關係。

如果中國比台灣早加入CPTPP，台灣很可能受阻。日本福井縣立大學教授島田洋一指出，如果要加入CPTPP，以全面同意接受規則為條件，這次能接受規則的英國先加入，創下先例，若貫徹此原則，當然下一個就是台灣加入。

不過，需獲得CPTPP會員國同意才能入會，與中國走得近的東南亞國家是否同意將是個課題。

島田表示，如果台灣能入會，將是把東南亞國家納入「對中包圍網」，中國會希望避免這種情況。不過，為了避免與中國全面對立，或許另外備妥納入台灣的自由貿易框架較切實際。

他還說，美國是否重返CPTPP，情況未明，照理說，身為經濟大國的日本應發揮領導力，即便考慮到因應「台灣有事」（兩岸衝突）的安全保障合作，經濟協定是手段之一，或許日本可以推動越南、菲律賓等東南亞國家協助台灣。（編輯：郭中翰）1120331

日媒報導，CPTPP成員國預計31日召開部長級會議同意英國入會。（中央社製圖）
日媒報導，CPTPP成員國預計31日召開部長級會議同意英國入會。（中央社製圖）
#CPTPP
#英國
#台灣
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