政院：有信心符合CPTPP高標準 持續做好準備

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（中央社記者賴于榛台北1日電）英國獲准加入CPTPP，僅剩行政程序流程。政院官員今天表示，英國入會模式將是其他遞案申請國家的範本，台灣有信心能符合CPTPP的高標準，也會持續做好準備。

英國2021年2月申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），台灣與中國也在同年9月分別提出申請。英國首相府昨天宣布已成功加入CPTPP，只待後續相關行政程序；英國的入會進度，也讓中國與台灣的入會案申請備受關注。

日媒等看好台灣將循英國模式加入CPTPP。政院官員說，英國入會談判歷時逾2年，後續還要確認文本、各國批准，才會真正加入成為會員國，後續行程流程仍有一段時間，按照CPTPP之前的說法，英國入會談判是後續入會案的範本，基本上需等程序走完，其他申請案才有機會進入下一階段。

官員說，過去CPTPP專注在處理英國入會案，現在漸漸解決，但目前包含台灣在內，共有中國、烏拉圭、厄瓜多、哥斯大黎加等5國申請入會，未來這5國是「先後」成立、還是「同時」成立工作小組還是未知數。

官員表示，雖然入會程序還未確定，但台灣有遵守CPTPP高標準的決心與準備，法制部分像是放寬對日本福島及周邊5縣食品進口限制、開放含萊克多巴胺豬肉，以及立法院去年三讀通過修正著作權法、商標法及專利法修正案等等，種種修法與開放都盼提升CPTPP成員國對台灣遵循國際規範的信心。

「台灣要符合CPTPP的高標準沒有問題」，官員表示，除了上述準備，對於未來可能的「市場開放」談判也很有信心，因為台灣本來就是很公開競爭的社會。

有關中國外交部昨天再次表示，「堅決反對台灣地區加入任何官方性質的協議和組織」，官員說，有注意到中國的制式反應，台灣會持續努力爭取國際貿易舞台。（編輯：郭無患）1120401