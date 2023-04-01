更多編輯台推薦新聞：
奈良美智自曝大學時逃避繪畫 勉勵學子認識藝術以外的世界
文化

奈良美智自曝大學時逃避繪畫 勉勵學子認識藝術以外的世界

台灣詐騙熱搜度去年創高 政治與醫療不實資訊最常見
生活

台灣詐騙熱搜度去年創高 政治與醫療不實資訊最常見

工研院開發植物荷包蛋 低碳零膽固醇含藻類纖維
生活

工研院開發植物荷包蛋 低碳零膽固醇含藻類纖維

電價調漲、北北基計程車起跳價85元 4月新制一次看
生活

電價調漲、北北基計程車起跳價85元 4月新制一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
蘇花路廊南下每小時交通量逾千輛 估晚間9時車流漸紓解
首頁 / 產經
CPTPP
新聞專題
CPTPP1/291
首頁 / 產經

學者：台灣半導體貢獻大、承諾較可信 應可比中國先入CPTPP

2023/4/1 17:37（4/1 18:15 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
英國近日獲准加入CPTPP，外界看好台灣可循英國模式，通過高標準檢視成為CPTPP的會員國。圖為貨輪停靠高雄港區。（中央社檔案照片）
英國近日獲准加入CPTPP，外界看好台灣可循英國模式，通過高標準檢視成為CPTPP的會員國。圖為貨輪停靠高雄港區。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉千綾台北1日電）英國獲准加入CPTPP，外界看好台灣可循英國模式。學者認為，台灣申請入會可能受中國政治干擾，但台灣符合高標準貿易規範，且在法律和執行層面一致性較高，對半導體及工業等產業供應鏈整合貢獻大，更可能比中國早加入CPTPP。

英國2021年2月申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），台灣與中國亦於同年9月分別提出申請。中經院WTO及RTA中心副執行長顏慧欣今天受訪表示，英國已是自由貿易程度高的國家，仍花費2年才加入CPTPP

CPTPP 小百科

  • 跨太平洋夥伴全面進步協定（Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership，CPTPP）原為跨太平洋夥伴關係協定（The Trans-Pacific Partnership，TPP），是一個綜合性的自由貿易協定。
  • 內容：奠基於TPP，包含貨物貿易、智慧財產權、政府採購與競爭政策等。透過開放市場、打擊貿易保護主義，促進區域經濟整合，欲消除成員國之間超過98%的關稅，鞏固及加強各成員國的優勢產業地位。
  • 成員國：日本、加拿大、澳洲、紐西蘭、新加坡、馬來西亞、越南、汶萊、墨西哥、智利及秘魯。
  • 緣起：2017年美國總統川普為優先保障國內就業機會宣布退出TPP，日本、加拿大等11國持續推動並於2018年3月完成簽署，改名為CPTPP。 CPTPP已於2018年12月底生效，其中8國已完成批准程序（墨、日、星、紐、加、澳、越、秘），另有3國尚未完成批准（汶、智、馬）。

資料來源：經濟部國際貿易局

看更多
關閉
，代表新會員國需接受高標準檢視，此對台灣屬正面訊息。

至於台灣能否比中國先加入CPTPP，顏慧欣認為「絕對有可能」，原因是台灣在供應鏈整合，特別是半導體、工業產業的貢獻很大，且台灣在法律和執行上的承諾一致、較為可信；相較之下，中國加入WTO後在承諾和實際執行層面上有落差，引發質疑。

顏慧欣指出，在CPTPP高標準和強制性的要求方面，中國在電子商務對大數據實行監管制度，和CPTPP背道而馳；加上國營事業受政府高度控制，勞工無實際自由結社權利等，均不符合CPTPP避免官方過度影響自由市場營運的規範。

顏慧欣表示，中國近年來大力扶植本土產業，採不符自由市場的規則競爭，進而擠壓其他國家產業的生存空間，加上美中貿易戰持續，先進國家已意識到需降低對中國的依賴；在CPTPP雙邊開放架構下，若接受中國加入，只會加深彼此的依賴。

目前包含台灣在內，共有中國、烏拉圭、厄瓜多、哥斯大黎加等5國申請入會，中央大學台經中心執行長吳大任直言，CPTPP先進國家成員國雖然較支持台灣，但中國對東南亞國家的影響力巨大，加上考量兩岸關係、美中持續角力等情況，台灣申請加入CPTPP的挑戰很大。

顏慧欣提出解決方式認為，CPTPP若能對申請入會的國家同時成立工作小組，將可為東南亞國家面臨表態的兩難情境解套，有助加速台灣進入下一個階段談判。

顏慧欣強調，談判進度決定加入CPTPP的優先順序，後續個別國家的談判工作才是入會關鍵，中國本身若不符合要求便無法過關，台灣談判順利的話就可以加入。

顏慧欣分析，相較中國而言，台灣比較容易達成加入CPTPP的高標準門檻；但她也指出，由於台灣的牛豬肉、汽車等產業關稅較高，CPTPP可能要求台灣大幅降稅，政府需盡早與產業展開溝通。

顏慧欣表示，台灣平均關稅6%，較高品項集中在農產品，汽車是少數，但日本以汽車相關產品出口為主，加拿大、澳洲則是農產品出口為主，因此會期待台灣調降相關產品的關稅。

CPTPP是藉由規範農產品、工業產品關稅自由化、智慧財產等推動自由貿易的框架，現有11個成員國，分別為日本、加拿大、澳洲、紐西蘭、新加坡、越南、墨西哥、秘魯、馬來西亞、智利及汶萊。（編輯：林克倫）1120401

（中央社製圖）
（中央社製圖）
#CPTPP
#英國
#台灣
延伸閱讀
英國申入CPTPP獲准創先例 日媒分析：下一個就是台灣蔡總統：台加夥伴關係正向前邁進 盼挺台入CPTPP美公布台美貿易倡議摘要 深化雙邊經貿關係
顏慧欣
美方大陣仗來台貿易對談 學者：台灣地位提升可主動提要求
吳大任
3月消費者信心指數連3升 學者憂升息與漲電價衝擊央行理監事會23日登場 學者：出口萎縮估暫緩升息
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
政院：有信心符合CPTPP高標準 持續做好準備