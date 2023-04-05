挺台入CPTPP？ 紐西蘭：支持願滿足高標經濟體

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（中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡5日專電）英國成功加入CPTPP創先例，台灣入會案進展再次受到關注。CPTPP成員國紐西蘭與台簽署經貿協定多年，對於是否挺台灣加入，紐西蘭重申，一向支持願意達到高標準的經濟體加入擴大CPTPP。

英國2021年2月申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），中國及台灣也於同年9月雙雙提出申請。加入CPTPP需獲得全體成員同意，代表誰先成為會員國，就能影響另一方能否加入。台灣及中國誰先進入下一個談判階段，成為焦點。

紐西蘭2013年與台灣簽訂台紐經濟合作協定（ANZTEC），2021年起超過99%的紐西蘭商品，已享進入台灣零關稅的優惠措施，未來是否支持台灣加入，紐西蘭外交暨貿易部（Ministry of Foreign Affairs and Trade）一名發言人3日對中央社表示，紐西蘭一向支持透過願達到CPTPP高標準的經濟體加入，以擴大CPTPP。

這名發言人說，英國加入CPTPP的談判已獲致實質結論（substantial conclusion）。還有其他5個經濟體正式申請加入CPTPP，分別是中國、台灣、厄瓜多、哥斯大黎加及烏拉圭。

「這凸顯CPTPP的價值。紐西蘭將與成員國合作，以集體同意的過程推進所有請求加入案。加入CPTPP的決定需要成員國達成共識，這反映CPTPP的多邊性質，也對紐西蘭至關重要」。

CPTPP另一成員國澳洲表示，將與其他成員合作，按照加入規範，在共識的基礎上評估台灣的申請案，並強調有意加入CPTPP的經濟體必須證明自身能夠達到、落實及遵守協定的規則和標準，並有遵守貿易承諾的記錄。

中國及台灣都陸續採取行動以符合CPTPP標準，但CPTPP若干規定可能使中國加入之路面臨障礙。例如第19條規定，各締約方應依據國際勞工組織（ILO）1998年「關於工作的基本原則與權利宣言及其後續」的內容，落實結社自由等國際基本勞權，並禁止一切形式的強迫勞動、童工及就業歧視等。

鑑於對中國侵犯人權的指控，例如在新疆的強迫勞動情形，這項條款可能是中國需要克服的重大障礙。

第26條透明度和反腐敗方面，加拿大亞太基金會（Asia Pacific Foundation of Canada）去年底一份報告指出，中國的監管環境因缺乏透明度和公平性而受到批評，對待外國公司及產品方面更是如此。中國貪腐的狀況也相當普遍，範圍涉及貿易及投資。

CPTPP第26條對透明度、反貪腐及道德標準設下高門檻，雖然中國在解決這些問題上取得若干進展，但問題仍然存在。

報告指出，中國現行政策和做法與CPTPP多項規章相左。除非既有成員同意在談判中做出重大讓步，否則中國不太可能遵守這些規定，或對其法律和監管體系進行必要程度的改革。

台灣方面，報告評估，加入CPTPP將對農業帶來重大影響。台灣已有20種受到高關稅保護的「敏感性農產品」。報告以同樣高度保護農業的日本為例，指出日本在CPTPP生效時取消了近32%的農產品關稅，並在20年的時間內逐步削減關稅及優惠待遇。因此，台灣有可能比照日本模式，透過談判達成可接受的條款，並在降稅期程內逐步減低農產品及食品的關稅。

CPTPP是藉由規範農產品、工業產品關稅自由化等推動自由貿易的框架，現有11個成員國，分別為日本、加拿大、澳洲、紐西蘭、新加坡、越南、墨西哥、秘魯、馬來西亞、智利及汶萊。英國是首個成功加入CPTPP的非創始經濟體，成為指標案例。（編輯：韋樞）1120405