英國加入CPTPP有譜 專家：台灣可能也需要2年

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（中央社記者侯姿瑩新加坡30日專電）歷時2年左右，英國加入CPTPP終於有譜，日媒報導，成員國預計31日召開部長級會議同意英國入會。專家分析，由英國例子看來，加入過程涉及全面評估，台灣入會時程可能也差不多。

日本經濟新聞報導，日本、澳洲等「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）成員國大致同意英國入會，成員國預計31日召開部長級線上會議。

報導指出，目前正對加入CPTPP的細節進行最後磋商，預計7月簽署相關文件，之後再經各成員國的國會批准等完成手續後，英國將成為第12個成員。這將是CPTPP自2018年底生效以來首度有新成員加入。

英國自2021年2月申請加入，至今已超過2年；中國、台灣也在同年9月相繼申請加入。英國加入後，接下來中國、台灣入會申請進度預計將成焦點。

區域經濟研究專家、新加坡智庫「尤索夫伊薩東南亞研究所」（ISEAS-Yusof Ishak Institute）資深研究員梅農（Jayant Menon）今天接受中央社記者訪問時分析，由英國例子看來，加入過程涉及是否有能力遵循CPTPP標準的全面評估。

因此，他認為，台灣加入所需的時程也跟英國差不多；台灣看起來跟英國一樣，已為符合CPTPP技術門檻做好準備。

梅農說，相較之下，中國「在關鍵領域大幅落後」，可能需要更長的協商時間。

他指出，政治因素也很重要，甚至可能比符合技術門檻更加重要，「準備工作的落差可能不是有關加入時程的決定性因素」。

英國若加入，將成為CPTPP中僅次於日本的第2大經濟體，原本以日本、澳洲、新加坡等印太地區國家為主的CPTPP將擴大為包含歐洲的經濟圈。

梅農表示，接受英國加入CPTPP顯示成員國希望擴大這項協定，由此看來，如果讓中國、台灣都加入，將能大幅強化CPTPP的重要性。中國、台灣「同時」加入是讓兩者都加入的最好作法。

不過，他直言，若是這樣的話，可能會需要比英國加入更久的時間，因為中國要符合CPTPP標準，還有很多工作要做。

中國是否有能力達到CPTPP高標準受到外界質疑，且中國與部分CPTPP會員國之間也存有貿易摩擦。

CPTPP會員國去年10月在第6次執委會會後發布部長聯合聲明指出，英國入會申請案將做為先例，對推進協定高標準的規則至關重要，同時也會持續評估其他有意加入的經濟體能否符合高標準。

目前CPTPP有11個成員國，包括日本、加拿大、澳洲、越南、紐西蘭、新加坡、墨西哥、秘魯、汶萊、智利與馬來西亞。今年由紐西蘭擔任CPTPP輪值主席國。（編輯：周永捷）1120330