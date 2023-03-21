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台電虧損嚴重 藍委肯定監委主動調查

2023/3/21 15:12
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（中央社記者王承中台北21日電）監委賴振昌將調查台電虧損及相關電價決策。國民黨團首席副書記長林思銘今天表示，肯定監委主動調查，呼籲立案監委務必調查清楚，徹底解決台電連年虧損的問題，給人民完整交代。

監委賴振昌日前表示，台灣電力股份有限公司近2年虧損預估突破新台幣5000億元，他已申請調查相關電價決策及能源應變政策是否妥適。

國民黨立法院黨團首席副書記長林思銘、國民黨立委李德維及王鴻薇等人，今天在立法院國民黨團記者室召開記者會，肯定監委主動調查台電長期虧損原因，也提醒監察院，不僅僅要調查台電虧損問題，也要揪出在背後造成台電虧損的那隻手，才能徹底解決台電連年虧損的問題。

林思銘指出，電價調漲跟CPI物價指數息息相關，特別是「食物類」，根據主計總處統計，2016到2022年，食物類的漲幅和電價漲幅幾乎一致，民眾已經苦不堪言，承受到非常大的通膨壓力。

林思銘表示，政府的錯誤能源政策造成台電連年虧損，現在只能把虧損轉嫁給民眾，靠編列特別預算來填補，真是舉世無雙，政府的公信力已經產生重大破口。

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林思銘指出，呼籲監察院，既然要調查台電虧損，務必水落石出，給民眾一個交代，台電的鉅額虧損到底是政府的錯誤能源政策所造成，還是因為不用核能發電，成本增加所造成。請立案監委務必調查清楚，給人民完整交代。

李德維表示，既然監察院將對台電展開調查，就必須從政策面開始查起，是什麼樣的能源政策，影響到民生，以及工業用電穩定問題、電價上漲的問題、光電利益的問題，以及農業發展、糧食安全等等面向。王鴻薇指出，監察院既然要查台電虧損問題，就不要打假球，把真正的元兇找出來。（編輯：翟思嘉）1120321

#台電
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