美政府致函各州長與企業 鼓勵加強對台交流

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（中央社記者黃雅詩台北21日電）外交部今天表示，美國國務院、商務部、農業部2月28日聯名致函全美各州州長、大城市市長及重要企業領袖，鼓勵各州、主要城市強化與台灣的貿易、教育、投資與觀光交流，並鼓勵企業加強與台灣的貿易及投資關係。

外交部發布新聞稿指出，美國在台協會台北辦事處（AIT/T）公開美國國務院等單位的聯名致函，外交部對於美國聯邦政府以具體行動鼓勵全美各地及企業領袖與台灣加強關係，表示肯定與誠摯感謝。

外交部指出，這3封聯名函是由農業部海外服務署署長惠特利（Daniel Whitley）、商務部主管全球市場的副助理部長范卡塔拉曼（Arun Venkataraman,另譯：維卡特拉曼）及國務院亞太助卿康達（Daniel Kritenbrink）共同連署，強調台灣是美國的重要夥伴及成功的民主故事，也是美國第8大貿易夥伴、第7大農產品出口國，並為美國「免簽證計畫」（VWP）及快速通關的「全球入境計畫」（Global Entry Program）成員，鼓勵各方加強與台灣往來。

外交部指出，此次是美國聯邦政府繼2019年9月致函全美各州州長及美國前500大企業鼓勵與台灣拓展關係後，再度以致函方式表達聯邦政府對強化台美各階層、各領域交往的支持立場，且致函對象較前次更為擴大，展現美國政府對強化台美夥伴關係的具體承諾及延續性。

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外交部指出，近年台美關係在地方層級的交流日益深化，包括去年在疫情之下，仍有印第安納州、亞利桑納州及愛達荷州3位州長接連訪台，而包括明尼蘇達州、賓州及西維吉尼亞州也紛紛設立或復設駐台辦事處，亞利桑納州駐台辦事處預計也將於近期正式開始營運，凡此均將有助深化台灣與美國各州的合作。

外交部指出，台美互為共享價值理念的重要夥伴，未來外交部將持續推動與美國聯邦、地方、企業乃至民間團體的各項合作與交流，不斷穩健深化並拓展台美多層級、多議題、多領域的緊密夥伴關係。（編輯：翟思嘉）1120321