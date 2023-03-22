馬英九訪中 蔡明彥示警：一國兩制台灣方案元年

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（中央社記者游凱翔台北22日電）前總統馬英九將赴中國大陸祭祖，國安局長蔡明彥今天表示，中共二十大後，今年是「一國兩制台灣方案」元年，中國對馬英九赴中，以及與總統蔡英文出訪行程重疊，都有政治評估跟盤算在裡面，要注意中國有無統戰操作。

國防部、國安局、海巡署及陸委會今天對立法院外交及國防委員會專案報告「近期印太區域情勢對台灣影響的分析與因應」，並備質詢。

國民黨立委江啟臣關切，馬英九此行是否有需要注意的地方。蔡明彥答詢，中共二十大後，今年「一國兩制台灣方案、民主協商」元年，因此馬英九赴中有政治意涵，要注意中國有無統戰操作，「但我相信，馬前總統具卸任元首身分，會注意到這方面問題」，只要符合法律規範，國安局都予以尊重。

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民進黨立委羅致政質詢，馬英九赴中國訪問期間，與總統蔡英文出訪中南美洲並過境美國的行程重疊，中國是否藉由馬英九的訪問塑造「台灣跟中國站在一起」，並塑造和平假象。蔡明彥表示，這些都有政治評估跟盤算在裡面；外交部政次田中光表示，他同意蔡明彥的說法。

蔡明彥會前接受媒體訪問指出，馬英九目前已經解除境管，只要事前、事後向總統府申報獲同意，並遵守兩岸人民關係條例，都能赴中國。（編輯：郭無患）1120322