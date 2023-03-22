更多編輯台推薦新聞：
大西洋孤島發現塑膠合成地質新構造 專家嘆令人不安
科技

大西洋孤島發現塑膠合成地質新構造 專家嘆令人不安

瑞銀集團32.3億美元收購瑞信拚金融穩定 要點一次看
國際

瑞銀集團32.3億美元收購瑞信拚金融穩定 要點一次看

銘傳師生體驗新聞業實況 中央社總編鼓勵多嘗試
生活

銘傳師生體驗新聞業實況 中央社總編鼓勵多嘗試

普發6000元3/22線上分流登記 誰可領？怎麼領？一次看懂
政治

普發6000元3/22線上分流登記 誰可領？怎麼領？一次看懂

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
經典賽日本奪冠最後打席世紀對決 大谷翔平火球連發三振楚勞特
首頁 / 政治

馬英九訪中 蔡明彥示警：一國兩制台灣方案元年

2023/3/22 10:48
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者游凱翔台北22日電）前總統馬英九將赴中國大陸祭祖，國安局長蔡明彥今天表示，中共二十大後，今年是「一國兩制台灣方案」元年，中國對馬英九赴中，以及與總統蔡英文出訪行程重疊，都有政治評估跟盤算在裡面，要注意中國有無統戰操作。

國防部、國安局、海巡署及陸委會今天對立法院外交及國防委員會專案報告「近期印太區域情勢對台灣影響的分析與因應」，並備質詢。

國民黨立委江啟臣關切，馬英九此行是否有需要注意的地方。蔡明彥答詢，中共二十大後，今年「一國兩制台灣方案、民主協商」元年，因此馬英九赴中有政治意涵，要注意中國有無統戰操作，「但我相信，馬前總統具卸任元首身分，會注意到這方面問題」，只要符合法律規範，國安局都予以尊重。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

民進黨立委羅致政質詢，馬英九赴中國訪問期間，與總統蔡英文出訪中南美洲並過境美國的行程重疊，中國是否藉由馬英九的訪問塑造「台灣跟中國站在一起」，並塑造和平假象。蔡明彥表示，這些都有政治評估跟盤算在裡面；外交部政次田中光表示，他同意蔡明彥的說法。

蔡明彥會前接受媒體訪問指出，馬英九目前已經解除境管，只要事前、事後向總統府申報獲同意，並遵守兩岸人民關係條例，都能赴中國。（編輯：郭無患）1120322

#馬英九
#蔡明彥
#中國
馬英九
陸委會：中共近期加大對台工作力度 頻邀政黨人士地方首長赴陸馬英九訪中 蔣萬安：合乎情理法都平常心看待
蔡明彥
國安局：美國及盟友形成「台海有事等同印太有事」共識總統出訪中美洲友邦過境美國 下午記者會說明
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族