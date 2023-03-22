前僑委會委員長童振源 派駐新加坡

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北22日電）總統府今天發布總統令，駐新加坡大使梁國新退職，特任前僑委會委員長童振源為駐新加坡大使。

童振源透過臉書表示，感謝總統蔡英文任命他為駐新加坡大使，深感榮幸與責任重大，並將全力以赴。

他說，台灣與新加坡有長期友好的關係，彼此互為重要的經貿夥伴、在各領域都保持密切交流，並簽訂15項協定或備忘錄，他將持續促進雙邊的交流與合作，強化台灣與新加坡之間的友誼與夥伴關係。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

童振源表示，他2016年初到新加坡籌辦一場研討會，除了在新加坡國立大學開會之外，也到旁邊的植物園與市區遊覽、並品嚐新加坡道地小吃，至今對新加坡印象深刻，期盼很快可以到新加坡工作。

童振源是美國約翰霍普金斯大學高級國際研究學院（中國研究與國際經濟）博士、碩士、台大政治學研究所國際關係組碩士、台大政治學系國際關係組學士。歷任陸委會副主委、政大國家發展研究所教授、兩岸政策協會理事長、行政院發言人、國安會諮詢委員、駐泰國代表處代表、僑委會委員長。（編輯：趙蔚蘭）1120322