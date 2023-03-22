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民進黨立委初選 洪健益、吳思瑤登記參選

2023/3/22 12:12（3/22 12:46 更新）
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民進黨啟動2024立委初選，台北市議員洪健益（左）22日由台北市議員王世堅（右）陪同前往登記。中央社記者劉建邦攝 112年3月22日
民進黨啟動2024立委初選，台北市議員洪健益（左）22日由台北市議員王世堅（右）陪同前往登記。中央社記者劉建邦攝 112年3月22日
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（中央社記者劉建邦台北22日電）民進黨啟動2024立委初選，台北市議員洪健益今天登記時說，立委選區是藍綠對決，有信心打贏選戰。現任立委吳思瑤也完成登記，表示會發揮女戰神的戰鬥力持續奮鬥。

民進黨從3月20日至24日進行立法委員初選領表登記，4月17日至5月初進行初選民調。

洪健益上午在北市議員王世堅、張文潔陪同赴民進黨台北市黨部登記投入台北市第7選區（松山、南信義）立委初選。

洪健益接受聯訪時說，會投入黨內初選，除因上屆立委選舉已禮讓同選區北市議員，但最後因民眾黨影響導致未選上，2024選舉應是藍綠對決，有信心打贏長年執政的藍營參選人，造福更多選區市民。

洪健益也細數擔任議員期間推動的包含都更等政策，他說，擬投入同選區立委選舉的國民黨北市議員徐巧芯曾提過神擋殺神的言論，引發地方反彈及宗教界不滿，因此向議會同僚借關刀，希望藉此斬妖除魔。

洪健益被問及是否替徐國勇領取投入立委初選表格時表示，有幫徐國勇領表，原本徐規劃投入3個選區，但因王世堅已投入台北市第2選區（大同、士林）立委初選，可能只剩台北市內湖南港區及新北市。媒體追問徐國勇是否投入新北市第5選區立委初選，洪健益未否認。

王世堅被問及若徐國勇投入北市港湖區立委初選會對上高嘉瑜的看法時說，若徐國勇登記參選北市港湖區立委，他會支持，跟高是好朋友只能祝福，且相信黨主席賴清德不會親自協調黨內初選人選。

此外針對民進黨「誠信條款」，洪健益說，誠信問題交由選民決定，沒有落跑問題，他和王世堅參選是希望讓選民多一個選擇，參選是黨內黨員權益，誰勝出就代表民進黨。

另一方面，現任立委吳思瑤在台北市北投士林區議員鍾佩玲、林延鳳、陳賢蔚、陳慈慧陪同登記。吳思瑤說，擔任16年公職服務地方都是懷抱初衷努力至今，會持續加深加量熱情與真誠面對選民承諾，加上民進黨在地市議員力挺，地方建設一定加倍。她表示，會發揮女戰神的戰鬥力持續奮鬥。（編輯：方沛清）1120322

民進黨啟動2024立委初選，台北市第1選區立委吳思瑤（前）22日在多名市議員陪同，前往台北市黨部完成登記。中央社記者劉建邦攝 112年3月22日
民進黨啟動2024立委初選，台北市第1選區立委吳思瑤（前）22日在多名市議員陪同，前往台北市黨部完成登記。中央社記者劉建邦攝 112年3月22日
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