孫曉雅評疑美論：保護異議是言論自由 但美挺台前所未見

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（中央社記者吳昇鴻台北24日電）近期台灣出現疑美論，美國在台協會（AIT）處長孫曉雅表示，反美和疑美並不相同，保護異議是言論自由精神；但她指出，美國不論哪個政黨執政，挺台力道都比支持烏克蘭高，「當外交官幾十年，頭一次看到如此強烈的共識和一致性。」

孫曉雅在昨天播出的網路頻道「范琪斐的美國時間」接受主持人范琪斐專訪，談及如何看待世界部分國家掀起反美聲浪，以及近期台灣掀起疑美論的現象。

去年台積電赴美國亞利桑那州投資設廠，引發「掏空台灣」質疑，孫曉雅表示，台灣面臨自然條件限制，包含土地、水源、電力等成本問題，因此台積電選擇將製造和組裝地點移到更靠近消費市場是合理的。

孫曉雅指出，亞利桑那州廠生產的晶片幾乎供應給美國市場，得以避免疫情帶來的供應鏈運輸困境，屬於市場對需求的回應，「我不認為赴美設廠會損害台積電對台灣的價值，美國政府沒有強迫台積電這麼做，而是跟歐洲、亞洲等地區政府一樣僅提供獎勵條款。」

美國是否挖角台灣人才與技術後，降低對台安全保障，孫曉雅否認此類說法，她表示，美國協助台灣的概念是白紙黑字的台灣關係法，這些承諾寫成條文的時間，遠早於半導體成為重要物資之前，所以這是兩回事。

主持人詢問，當世界出現反美情緒，部分人士直指美方將棄置的技術和武器賣給台灣。孫曉雅回應，台灣是美國軍火重要市場，近年購買金額應可排入前3名；美方從未強迫台灣購買，台灣可以自行決定，美方會提供裝備的優劣資訊，但討論都是由客戶主導。

對於出現疑美論，孫曉雅說，反美言論和質疑美國並不相同，「我認為言論自由的部分精神，包含保護懷疑論，而我的工作就是釋疑，而不是說你是假消息。」

孫曉雅表示，美國朝野挺台力道日益增加是前所未見，「我很驚訝，當外交官幾十年，頭一次看到如此強烈的共識和一致性」；她經歷前總統歐巴馬（Barack Obama）、川普（Donald Trump），和現任拜登（Joe Biden）政府，兩次政黨輪替後，美國各政黨挺台共識依然存在。

總統蔡英文將出訪中美洲友邦，過境美國紐約與洛杉磯，傳將與美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）會晤。孫曉雅重申，台灣高階官員，包含總統在內，過境美國行之有年且多有前例，並不罕見。（編輯：謝佳珍）1120324