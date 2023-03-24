民進黨立委初選登記 台北市第2、7選區採全民調

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（中央社記者劉建邦台北24日電）民進黨2024立委初選登記今天結束，台北市黨部公布台北第1、2、4、7選區立委皆有人登記，黨部主委張茂楠說，第2、7選區有2人參選採全民調，無人登記選區由黨中央徵召。

民進黨台北市黨部下午公告第11屆區域立法委員提名初選領表與登記結果，北市第1選區（北投、士林）為現任立委吳思瑤登記，第2選區（大同、士林）有台北市議員王世堅、現任立委何志偉，第4選區（內湖、南港）為現任立委高嘉瑜登記，第7選區（信義、松山）有台北市議員許淑華及洪健益登記。

張茂楠接受媒體電訪時表示，民進黨台北市立委初選登記部分，因第2、7選區各有2人參選，將採全民調方式確定人選。

他說，台北市第3選區（中山、北松山）、第5選區（中正、萬華）、第6選區（大安）、第8選區（文山、南中正）的立委人選將由黨中央徵召，相關時程部分也由黨中央公布。

台北市第5選區現任立委是與民進黨友好的無黨籍林昶佐，林昶佐17日透過聲明宣布不競選2024北市中正萬華區立委連任，他將放慢腳步用更多的時間陪伴家人。

至於台北市第3選區立委人選，外界原本看好由曾代表民進黨參選立委補選未獲勝的前台北市黨部主委、壯闊台灣聯盟理事長吳怡農繼續參戰。吳怡農18日透過臉書（Facebook）宣布，他不會登記參選或爭取不分區立委提名，會全力推動後盾計畫，盼從社區出發建立民間災害應變能力。（編輯：張銘坤）1120324