民進黨立委初選登記截止 15選區初選3選區無人登記

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（中央社記者溫貴香、王揚宇台北24日電）民進黨2024區域立委提名初選登記今天截止，開放登記的立委選區有57處，有76人登記參選；新北市第8選區（永和）現任立委江永昌未登記，引發關注，黨內高層表示，該選區江永昌勝算最大，將再勸進，不排除徵召。

2024區域立委共計73個選區，民進黨將16個上屆選舉得票率未超過42.5%的選區列為「艱困選區」，其餘57個列為初選選區，民進黨從3月20日至24日進行立法委員初選領表登記，4月17日至5月初進行初選民調。立委初選民調前，還會有協調期。

根據統計，民進黨開放立委初選登記57個選區有3個選區無人登記，分別是台北市第3選區（中山、松山），外界相當看好的壯闊台灣聯盟理事長吳怡農日前宣布不登記參選2024立委，將全心投入「後盾計畫」。

依序分別是新北市第8選區（永和）、彰化縣第3選區（芳苑、二林等）未有人登記初選。江永昌表示，他自認對家庭、選民與政黨負有責任，因此未去登記。

民進黨高層晚間受訪表示，沒有人登記的立委初選區，將會提報到提名策略小組做一個討論，徵詢各方意見評估利弊得失後，最後還是會走到一個徵召的階段。

民進黨人士表示，江永昌第一次參選也沒選上，但繼續生根基層，為黨扛起責任，兩次才選上，江永昌的選區是非常辛苦的一區，會有倦勤的念頭，但從黨勝選的角度而言，黨仍希望繼續勸進江永昌。

此外，已完成登記的54個初選區中，有39個只有1人登記，為同額競選；另有15個選區超過1人登記，將進入協調，若協調不成就要進行民調，由民調高者獲得提名。

現任議員挑戰現任立委的選區有4個選區，分別是台北市第2選區立委何志偉，面臨台北市議員王世堅挑戰；嘉義市立委王美惠，面臨嘉義市議員黃露慧、前嘉義市議員凌子楚挑戰；嘉義縣立委蔡易餘，面臨嘉義縣議員黃榮利挑戰；屏東縣第1選區立委鍾佳濱，面臨屏東縣議員陳明達、行政院農業委員會農田水利署屏東管理處處長黃信茗挑戰。

現任立委保衛戰則有4個選區，分別是新北市第4選區立委吳秉叡，面臨去年角逐市議員初選落馬的許文琪挑戰；桃園市第1選區立委鄭運鵬，面臨前桃園市議員郭麗華、前桃園航空城股份有限公司董事長黃適卓挑戰；台南市第1選區立委賴惠員，面臨前台南市政府觀光旅遊局長郭貞慧挑戰；台東縣立委劉櫂豪，面臨前立委賴坤成挑戰。

此外，有7個選區超過1人登記，包含台北市第7選區，由台北市議員許淑華、洪健益競逐；新北市第1選區，由前新北市議員何博文與淡江大學助理教授彭莉惠競逐；新北市第3選區，由前新北市議員李坤城與新北市議員李余典、彭佳芸競逐。

桃園市第4選區，由前桃園市議員范綱祥、前立委余宛如、去年議員落選者蕭立妍競逐。桃園市第5選區，桃園市議員劉仁照與楊家俍相爭。

台中市第6選區，因線民案退出民進黨的立委黃國書宣布不選，台中市議員江肇國、黃守達及前市議員何敏誠之子何昆霖3人登記參選；基隆市選區，由基隆市議員張秉鈞、張之豪、鄭文婷相爭。

民進黨立委初選，預計4月17日起啟動民調，黨內高層指出，從登記結束到初選民調4月17日前都是協調期，提名小組會就各自負責區域盡力協調。

此外，民進黨16個艱困選區包括台北市第5、6、8選區、新北市第9、11選區、桃園市第6選區、台中市第3、8選區、新竹縣第1、2選區、苗栗縣第1、2選區、花蓮縣、新竹市、金門縣、連江縣等，將由「2024大選提名策略小組」通盤考量徵詢、協調，也可與無黨或他黨候選人合作。（編輯：蘇志宗）1120324