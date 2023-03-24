民進黨立委初選多區激戰 考驗賴清德協調

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者溫貴香、葉素萍台北24日電）民進黨區域立委初選登記今天截止，對於現任立委選區出現挑戰者或未登記參選的立委選區，將進入協調期，協調不成將進行初選民調決定提名人選。

民進黨從3月20日至24日進行立法委員初選領表登記，4月17日至5月初進行初選民調。立委初選民調前，還會有協調期。

雖然民進黨有不建議現任議員參與這次立委選舉的「誠信條款」，不過，立委初選登記截止，仍有現任議員挑戰現任立委。其中，台北市議員王世堅具有聲量優勢，現任立委何志偉家族經營選區扎根已久，各擅勝場，勝負備受關注。

嘉義市現任立委王美惠也遭遇市議員黃露慧、前嘉義市議員凌子楚挑戰，攻防嗅出火藥味，就先為適不適任立委議題隔空交火。

新北市三重選區，現任立委余天不尋求連任，有前新北市議員李坤城、現任議員彭佳芸、李余典登記。黨內人士說，李坤城去年放棄競選議員、投入2024立委選舉，知名度較高，不過，在地的2位現任議員也有基層經營優勢，初選勢必有一番激戰。

新北市淡水區，在黨中央出手協調後，前立委呂孫綾、淡水區的民進黨新北市議員鄭宇恩表明不參選，民進黨新北市黨部主委何博文登記立委初選，但仍須整合淡水呂家、鄭家等勢力，和國民黨現任立委洪孟楷一搏。

台南市第1選區立委賴惠員則面臨台南市前觀旅局長郭貞慧的挑戰，雙方背後更有派系力量，戰況激烈。

屏東縣第1選區（屏北）現任立委鍾佳濱面臨縣議員陳明達、農田水利署屏東管理處處長黃信茗兩人的挑戰。

屏東縣議員許展維登記屏東縣第2選區立委初選，相較於民進黨4年前禮讓現任無黨籍立委蘇震清，黨內這次定調，與他黨或無黨的合作對象也適用排黑條款規範，蘇震清動向將牽動選情變化。

桃園縣無黨籍立委趙正宇同樣曾因貪污治罪條例被起訴，但因一審無罪，民進黨在該選區是否再禮讓，有待進一步討論。

台東縣現任立委劉櫂豪面臨擔任過台東市長的前立委賴坤成挑戰，再度上演劉賴之爭。

民進黨秘書長許立明表示，立委初選登記截止後進入協調期，協調不成，4月17日開始民調初選；這段協調期，「誠信條款」將是提名策略小組的協調參考依據，也會分析利弊，因屬鼓勵性質沒有強制力，最後仍取決於當事人、也就是登記初選者的想法。

民進黨人士表示，即便登記參選的現任議員執意要初選，黨中央也不能剝奪黨員參選權利。

無黨籍立委林昶佐宣布不競選連任台北市中正萬華區立委，該選區派誰競逐，以及新北市第8選區立委江永昌未尋求連任，該選區也無人登記，民進黨人士說，提名策略小組下週將開會檢視各選區登記狀況，討論處理原則。（編輯：謝佳珍）1120324