新北綠營立委初選登記 江永昌余天不選、7人拚連任

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（中央社記者高華謙新北24日電）民進黨新北立委初選登記今天截止，扣除2個艱困選區未開放登記，綠營現任9席立委中，余天與江永昌未登記，其餘7人都將競選連任，但蘇系大將吳秉叡將先面對黨內競爭者挑戰。

新北市有12席立委，民進黨占9席，其中余天不打算續任，包括去年放棄連任議員並備戰立委選舉的李坤城、基層實力堅強的現任議員李余典及彭佳芸都登記角逐。余天已表態力挺李坤城，「三腳督」局面成形。

另一方面，江永昌自稱有許多不足需反省檢討，因此未登記；這也導致民進黨在第8選區（中和區）初選無人登記，將由黨中央徵召。

此外，包括吳秉叡、張宏陸、羅致政、蘇巧慧、林淑芬、吳琪銘和賴品妤都將競選連任，但吳秉叡將先面對黨內競爭者許文琪挑戰。綠營地方人士分析，吳秉叡是蘇系大將，在地經營紮實，而許文琪是否能撼動吳秉叡優勢仍待觀察。

此外，其餘6人各擅勝場，張宏陸曾任板橋市代理市長與新北市議員，嫻熟地方事務；羅致政的國際事務表現亮眼；蘇巧慧帶動地方建設，且是前行政院長蘇貞昌的女兒，蘇系相挺自不在話下；林淑芬在蘆洲地區基層實力雄厚，與社運團體關係緊密；吳琪銘注重地方服務，基層黏著度高；賴品妤以年輕人方式經營選區，為當地帶來新氣象。

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另一方面，民進黨非現任的第1選區（石門區、三芝區、淡水區、八里區、林口區、泰山區）由湧言會的新北市黨部主委何博文出戰去年競選議員失利的蘇系對手彭莉惠。至於第9選區（永和、中和17里）與第11選區（新店區、深坑區、石碇區、坪林區、烏來區）則被列為艱困選區、由黨中央徵召。

另外，國民黨立委選舉第一階段登記也在今天截止，以有現任立委的第1、第9、第11選區開放登記 ，第1與第9選區分別僅現任立委洪孟楷、林德福登記，第11選區的現任立委羅明才則遭遇新北市議員劉哲彰挑戰，為選情增添變數。（編輯：張銘坤）1120324