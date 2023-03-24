民進黨中市立委初選 第6選區3人登記啟動協調

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（中央社記者趙麗妍台中24日電）民進黨台中市立委初選登記今天完成，第6選區有現任市議員江肇國、黃守達及前市議員何敏誠之子何昆霖等3人登記，將啟動協調機制，若協調失敗則進行民調初選。

民主進步黨立委提名初選登記今天截止。台中市立委初選登記部分，因現任無黨籍立委黃國書退出民進黨後，宣布不再競選連任，台中第6選區（中、西、東、南區）立委一席，黃守達23日完成登記，江肇國、何昆霖在今天登記參加初選。

江肇國上午在父親江正吉、民進黨議會黨團總召何文海、英系市議員陳淑華、謝家宜、陳雅惠以及正國會市議員周永鴻、張家銨、蔡耀頡，還有百名鄉親的陪同下前往登記。

江肇國表示，他有5年國會幕僚訓練、10年地方議會經歷、4次立委選舉輔選、黨團總召、副總召、幹事長等資歷，12年來從未離開過中西東南區。

江肇國說，過去12年，中西東南區成功由藍轉綠，他清楚看見林佳龍（曾任該選區立委）、黃國書的長期耕耘以及地方的團結，「團結才有本錢，勝選是最大目標」。他提到，這席立委不是討論「由誰來傳承誰的棒子」，而是為了守護國家、確保國會多數，「我會是大家值得的好選擇」。

何昆霖挑戰此屆市議員失利，今天下午他在父親、前市議員何敏誠以及鄉親的陪同下前往登記，他表示，許多支持者勸進，思考許久，應該要勇敢踏出、承擔責任，他的能力不落人後，會以熱忱的服務精神，延續父親何敏誠與祖父何春木的精神，希望能闖關成功。

民進黨市黨部主委李天生接受中央社記者電訪表示，第6選區目前有黃守達、江肇國、何昆霖3人登記，資料整理後送到中央黨部，經中執委會確認，先啟動協調機制，若協調失敗將進行初選民調。

李天生指出，台中市第1、2、4、5、7選區只有現任立委登記，資料送到中央黨部，經中執委會確認後，由中央黨部提名，另第3（后里、潭子、大雅、神岡）選區、第8（豐原、東勢、新社、石岡、和平）選區，將由中央黨部徵召提名。（編輯：謝雅竹）1120324

民進黨台中市立委初選，前議員何敏誠兒子何昆霖（前右4）24日在父親何敏誠（前右3）及鄉親陪同下，前往登記參選。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 112年3月24日