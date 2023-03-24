民進黨嘉義市立委初選三強鼎立 黨中央將協調

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（中央社記者姜宜菁嘉義市24日電）民進黨立委選舉黨內初選受理領表登記至今天截止，立委王美惠爭取連任，將面臨嘉義市議員兼任民進黨嘉義市黨部主委黃露慧和前嘉義市議員凌子楚的挑戰，黨中央下週協調。

民進黨嘉義市黨部表示，由於此次登記踴躍，中央黨部下週起開始協調，將視協調結果，再決議是否要進行民調產生最佳人選。

黃露慧21日上午搶頭香到市黨部登記，對於民進黨祭「誠信條款」不建議現任議員參選下屆立委，黃露慧表示，尊重民進黨中央的建議，但嘉義市情況不一樣，身為民進黨嘉義市黨部主委責無旁貸，並下架不適任的人選。

另基於公平起見及避嫌，黨部主委職務暫由鄭欣容代理。

尋求連任的王美惠21日下午登記，王美惠強調，自己在中央問政，為台灣的未來打拚，為地方爭取建設，且多次被評鑑為優秀立委。對於適不適任立委問題，並不是黃露慧說了算。

王美惠呼籲其他參選人，須遵守黨中央的規定，言行一致、誠信最重要，才值得市民信賴。

凌子楚今天到嘉義市黨部登記，他指出，從參選第10屆議員至今，每天花8小時與市民交談，了解嘉義市的問題、協助解決問題，也希望推動捨棄傳統開宣傳車、大張旗鼓進行競選活動的選舉方式，讓選舉回歸服務、為民眾解決問題，以數位、智慧化方式為選民服務。

國民黨嘉義市黨部主委蔡明顯告訴中央社記者，黨中央未將嘉義市納入這梯次作業，市黨部將待黨中央公告後再宣布期程。（編輯：謝雅竹）1120324