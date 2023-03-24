宏都拉斯擬與中國建交 日外相：日本抱持重大關注

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（中央社記者楊明珠東京24日專電）有關台灣友邦宏都拉斯擬與中國建交一事，日本外務大臣林芳正今天表示，有關宏都拉斯局勢，日本基於兩岸關係及地區和平穩定的觀點，包括今後的影響在內抱持重大關心注視。

對於宏都拉斯派外交部長前往中國北京冾商建交一事，林芳正今天在例行記者會上被媒體問及日本政府如何看待此事。這名日本記者問說：「台灣正受到中國外交上的施壓，外交空間逐漸限縮，日本政府是否有考慮協助台灣，如果有的話，會有什麼對策？」

林芳正回應說，有關宏都拉斯局勢，日本從兩岸關係及地區和平穩定的觀點來看，包含今後的影響在內，抱持重大關心注視。

他重申，對日本而言，台灣是共享基本價值，有緊密的經濟關係與人員往來，是日本極為重要的夥伴、珍貴的友人。平時日本政府基於這樣的立場，與相關國家也進行了意見交換，對於宏都拉斯政府，已多次透過各種層級傳達了日本政府的想法。

針對宏都拉斯這次的動向，林芳正說日本政府不便置評。

他表示，日本政府基於上述立場，對於相關國家以各種層級傳達了日本的想法，至今有關台灣希望以觀察員身分參與世界衛生大會（WHA）一事，日本政府一貫支持。有關台灣希望參加國際組織，日本政府則是在那些國際組織針對台灣希望參加的意義等做綜合性的因應。（編輯：黃自強）1120324