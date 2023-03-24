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藍營6人登記北市第7選區立委 市黨部將進行審查

2023/3/24 22:38
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（中央社記者劉冠廷台北24日電）國民黨在台北市第7選區立委登記出現多人競爭狀況，除了議員徐巧芯、立委費鴻泰登記，各自辦公室的成員也相繼完成登記，呈現大混戰局面；北市黨部表示，先接受登記，後續會再進行審查。

國民黨第一階段初選登記24日截止，此階段列入19個選區，共有28人完成領表登記，其中4個選區有2人以上競逐，尤其在北市第7選區發生登記大爆炸狀況，包括費鴻泰、徐巧芯、張宏森、閻景榕、許原榮、陳暉，其中許原榮、閻景榕為費鴻泰的辦公室主任，陳暉則是徐巧芯的辦公室主任、現任國民黨副發言人。

由於選區若出現2人以上登記參選，按照國民黨的規定，將依照提名辦法進行協調，若協調不成將進入初選。國民黨初選民調，根據黨內規定是黨員3成、全民調7成，若要改為全民調，需所有登記者協調或投票決定。

黨內人士今天說，各陣營為在協調民調方式時能夠勝出，獲得對自己相對有利的民調方式，就可能派出「人頭」登記參選，屆時在協調民調時，若各持己見、僵持不下，就能以人數優勢，透過投票決定採用何種民調方式。

國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹表示，目前先接受登記，後續會再進行審查，會由提名資格審查會審理登記者資格，若資格不符者，會直接取消登記。

根據國民黨的規劃，若選區僅有1人登記，預定3月29日即可提報中常會提名，若有多人競爭，則會進行協調或初選等作業，最晚4月26日提報中常會核定。（編輯：林克倫）1120324

#國民黨台北市黨部
#徐巧芯
#費鴻泰
徐巧芯
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費鴻泰
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