郭台銘今晚啟程訪美 盼建構台美合作策略

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（中央社記者王承中台北27日電）鴻海創辦人郭台銘將於今天晚間前往美國，展開為期12天的「科技經濟開拓之旅」。郭台銘辦公室今天表示，郭台銘希望透過訪美，建構台美合作策略、強化台灣與世界經濟合作的可能性。

郭台銘辦公室今天發布新聞稿指出，郭台銘將在27日晚間啟程訪美，展開為期12天「科技經濟開拓之旅」，預計4月7日返台，未來將規劃一系列的訪日等行程。

郭台銘日前表態有意重回國民黨爭取總統提名，而總統蔡英文、前總統馬英九近日將分別前往美國及中國大陸訪問，台灣民眾黨主席柯文哲也規劃在4月以總統參選人身分訪美，使得郭台銘此次訪美引發關注。

郭辦表示，隨著國際情勢日漸複雜，台灣區域安全議題屢屢被端上檯面討論。不僅美國，其他主要的民主同盟國家，也逐漸重視亞太區域安全問題；區域衝突的潛在風險，相對凸顯台灣在全球合作體系具有關鍵性角色。

郭辦新聞稿指出，郭台銘國際企業經驗豐富，具有48年的經商活動經驗，在全球超過30個經濟發達國家與地區設廠；同時在美國矽谷長住10年，累積與世界科技領袖共同打拚的實戰經驗。郭台銘對於當前經濟發展所面臨的困境、科技迭代發展的快速與變化，與世界局勢的不確定因素，始終憂心忡忡。

郭台銘經過深思熟慮，決定啟動「科技經濟開拓之旅」，以美國為首站，冀望透過12天訪問，建構台美合作策略、強化台灣與世界經濟合作的可能性。

郭辦指出，郭台銘此行除前往華府拜會重要人士外，將前往美國智庫布魯金斯學會（Brookings Institution）進行深度交流；同時也將受邀前往馬里蘭大學談論工業AI，並前往哈佛大學醫學院及商學院會見院長，與台灣同學會等組織舉行座談。

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郭台銘還會接受「玉山科技協會」的邀請，分別前往華府、舊金山灣區和洛杉磯分會發表演講，內容包含國際政治演變、台灣未來國際政策定位、經濟和科技（AI）產業的演變，與台灣轉型升級的發展等議題。

郭辦指出，郭台銘希望透過這次訪美，把過去40年在美經商、投資所累積的人脈及資源整合，轉化為台灣未來在科技、經濟、產業轉型發展與世界合作全面接軌的養分。藉著與多家企業和知名學術機構的合作，為台灣目前面臨地緣政治的區域風險，提供未來的因應之道。（編輯：張良知）1120327