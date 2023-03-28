基輔參與淨零城市峰會 賴清德：台灣和烏克蘭站一起

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（中央社記者陳俊華台北28日電）副總統賴清德今天說，除捷克眾議院議長艾達莫娃率團來台，基輔市副市長很難得也參與淨零城市國際峰會；他強調，台灣和民主社會今天會和烏克蘭站在一起，以後任何情況也會站在一起。

副總統賴清德、國發會主委龔明鑫下午與捷克眾議院議長艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová）出席「淨零城市國際峰會」。

賴副總統致詞表示，他要代表總統蔡英文歡迎捷克共和國在內的43個國家、基輔市在內115個城市參加盛會。感謝艾達莫娃率團來台，用行動表達對台灣的支持，艾達莫娃今天在國會演說時提到，捷克現在會跟台灣站在一起、未來會跟台灣站在一起，不管任何時候都會跟台灣站在一起。

賴副總統指出，今天很難得，基輔市副市長也參與會議，他要引用艾達莫娃的說法，要向烏克蘭人民強調，台灣和民主社會都會跟烏克蘭站在一起，今天站在一起、未來站在一起、以後任何情況也會站在一起。

賴副總統說，氣候變遷不是單純環境保護議題，會影響城市發展、社會運作、人類生存，都市區的碳排加總起來，占全球碳排的67%到72%，每個城市都站在氣候變遷第一線，大家有責任集思廣益、共同解決。

賴副總統表示，要因應氣候變遷，全球城市要站在一起共同對抗，相信一定有辦法解決氣候變遷給全球人類帶來的種種問題。

艾達莫娃說，淨零城市國際峰會引起一些捷克企業家興趣，這次是捷克規模最大代表團，除數百家公司，還有來自大學、政府機構代表；智慧城市與兩國有密切關係，捷克、台灣都高度城市化，都很重視城市生活的發展質量。

龔明鑫表示，過去他曾帶企業出訪捷克、斯洛伐克、美國、立陶宛，大家第一個提到的不是半導體，而是台灣跟這些國家共同分享自由、民主價值。

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龔明鑫說，感謝艾達莫娃率團參與峰會，也要歡迎烏克蘭基輔市副市長，克服一切困難參加活動，證明台灣並不是孤單的，因為好朋友都在這。

龔明鑫指出，全球有一半人口居住在都市地區，繁榮經濟活動造成氣候變遷的可能，占排碳量67%到72%，淨零轉型是城市間共同責任，超過246個城市提出淨零目標，積極布局淨零碳排。今天主要討論城市減碳策略、具體方案，讓台灣從中觀摩學習，加速2050淨零目標達成。（編輯：林興盟）1120328