受邀赴美民主峰會 王婉諭：台灣國際地位備受重視

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（中央社記者王揚宇台北29日電）時代力量黨主席、立委王婉諭今天說，在台灣外交處境艱難的此時，她以台灣國會議員的身分正式受邀出席美國民主峰會，這代表台灣的國際地位備受國際重視。

民進黨立委范雲則在臉書撰文提到，她受邀出席民主峰會（Summit for Democracy）的立法部門會議，在這幾天的議程中，將討論作為立法者如何守護並深化民主、如何促進公民參與立法決策等議題，而她也受邀擔任座談場次「立法者在推動反貪腐上的角色」的與談人，分享台灣在打造公開透明多元民主機制上的努力與挑戰。

美國於本週召開第2屆民主峰會，在俄羅斯攻擊烏克蘭及中國發起外交攻勢之際，尋求對抗威權主義的統一陣線。

王婉諭今天發布新聞稿表示，第2屆民主峰會在美國華府正式登場，她收到美國國會跨黨派組織「眾議院民主夥伴」（House Democracy Partnership）主席、眾議員布坎南（Vern Buchanan）正式邀請，參與這場民主盛會，而且今年民主峰會首次正式邀請台灣國會議員實體參與，擴大連結、深化民主夥伴關係。

王婉諭說，現場有超過27國的國會議員，橫跨歐、亞、美、非4大洲，齊聚在一起共同討論世界民主發展與前景，這些國家的共同特點，就是不畏極權國家打壓，積極拓展世界民主陣營、共同抵抗威權統治。

王婉諭指出，近年中國持續在國際上打壓台灣，已嚴重影響到台灣的國際參與空間，而且中國更透過金援外交的手段，不斷威脅與利誘友邦，迫使宏都拉斯與中華民國斷交。

王婉諭呼籲，在這樣嚴峻情況下，台灣不能因此受挫，反而更應該勇敢地走向國際，透過國會外交等多元形式的外交行動，宣示台灣對於自由、民主價值的堅持。（編輯：趙蔚蘭）1120329