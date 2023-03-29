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王國材：松山機場重要性太高 短期沒遷建計畫

2023/3/29 13:30（3/29 15:51 更新）
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立委29日關心松山機場是否遷建等議題，交通部長王國材（前）表示，短期沒有遷建計畫。中央社記者張新偉攝 112年3月29日
立委29日關心松山機場是否遷建等議題，交通部長王國材（前）表示，短期沒有遷建計畫。中央社記者張新偉攝 112年3月29日
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（中央社記者王揚宇台北29日電）立委關心松山機場是否遷建等議題；交通部長王國材今天說，短期沒有遷建計畫，因為它的重要性太高。

立法院司法及法制、交通委員會聯席會議今天併案審查交通部組織法修正草案等案，王國材等人列席。

國民黨立委王鴻薇質詢時提到，在交通部所提口頭報告中，民用航空局說未來同步拓展桃園、台中及高雄3大國際機場軟硬體建設等，為何松山機場沒有在其中，令人不解，是否可以認為松山機場有遷建或存廢計畫。

王國材說，「現在沒有」，因為松山機場的重要性太高，除了軍事用途外，最近很多離島立委認為去馬祖等地很方便，也反對遷建；此外，如果要新設一個航廈的經費太高、環評也很難通過，短期沒有遷建計畫。

此外，立法院去年5月通過「國營臺灣鐵路股份有限公司設置條例」，其中第10條規範政府應移撥台鐵經管的適足資產，由交通部設立償債基金，處理台鐵既存的短期債務。

王國材會後接受媒體聯訪，對於台鐵工會將開記者會陳情抗議，最近交通部與台鐵工會的溝通狀況為何。

王國材說，這段時間溝通算順暢，現在就剩下資產放到償債基金的課題，他已請台鐵局長杜微和工會溝通，而台鐵已在公司化的最後一哩路，如果還有爭議課題，一起努力解決，明年1月1日就要公司化，大家一起來迎接下一階段的台鐵。（編輯：趙蔚蘭）1120329

#王國材
#台鐵工會
#松山機場
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