黃健庭拜會 趙少康盼速徵召或辦政見辯論會

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（中央社記者劉冠廷台北30日電）國民黨秘書長黃健庭今天拜會中廣董事長趙少康，趙少康會後說，他向黃健庭說，如果確定要徵召總統人選，就趕快徵召，不必把他放在考慮名單，如果還要再拖，黨中央就應該舉辦政見辯論會，如果黨中央不辦，那就由他來辦。

國民黨在22日的中常會上定調，將採徵召的方式提名總統參選人，黃健庭也在24日拜會有意爭取黨內提名參選總統的孫文學校總校長張亞中；今天則是繼續拜會也曾表態有意參選的趙少康。

趙少康在會後召開記者會，向外界報告與黃健庭的會面內容，趙少康說，他向黃健庭說，如果黨中央確定要徵召，就趕快徵召，不要晚於4月，也不必把他放在考慮名單，但如果還要再拖2、3個月時間，黨中央就應該舉辦3至6場 政見辯論會，這樣他就會參加，若黨中央不辦，那就由他來辦，或中廣公司也可以辦。

趙少康指出，到時會邀請張亞中、宣布選總統的前監察院長王建煊、民眾黨主席柯文哲、鴻海創辦人郭台銘、新北市長侯友宜、前高雄市長韓國瑜來參加，甚至前總統馬英九也可以參與，只要對參選總統有興趣的人，都可來講政見。

趙少康也說，只要他辦了政見辯論會，到時候國民黨中央就會有壓力，因為大家說完政見後，媒體就會去問黨中央或是沒來參加辯論會的潛在總統人選，這樣壓力就會來。

媒體詢問，是否有感覺到黃健庭是來勸退，趙少康說，黃健庭沒有勸退他，只是來說明黨中央決定徵召的原因。至於外傳國民黨的內參民調把韓國瑜也納入，趙少康則說，黃健庭沒有提及韓國瑜，至於內參民調該不該放韓國瑜，這是國民黨自己決定，放入也很好，因為在黨內還是有很多熱烈支持者。（編輯：蘇龍麒）1120330