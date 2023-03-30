試院會同政院發布2辦法 規範公務員職務言論、兼職

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（中央社記者陳俊華台北30日電）銓敘部說，考試院今天會同行政院，發布公務員發表職務言論同意辦法及兼職同意辦法，規範公務員發表職務言論與兼職應經同意的條件、程序、限制，並將舉辦宣導講習，避免違反規範。

銓敘部透過新聞稿表示，依公務員服務法授權規定，研擬「公務員發表職務言論同意辦法」及「公務員兼職同意辦法」草案，經陳報考試院審議通過，並經行政院同意會銜，今天由考試院會同行政院發布施行。

銓敘部指出，基於「公務員發表職務言論同意辦法」及「公務員兼職同意辦法」涉及各機關實務運作，並為廣納各界意見，在研議過程中，除蒐集各主管機關意見外，也與專家學者、公務員相關團體進行意見交流，以合理規範公務員行為義務。

銓敘部說，經參採各界意見後，就公務員發表職務言論須經同意範圍，界定代表服務機關名義或使用服務機關名稱及職稱，所發表與公務員個人職務或服務機關業務職掌有關的言論，並就公務員發表職務言論與兼職應經同意的條件、程序、限制及其他應遵行事項加以規定。

銓敘部指出，為利各機關實務運作順遂，及使公務員瞭解服務法相關規定，將舉辦宣導講習，說明服務法及這2項辦法相關規定，以避免公務人員誤解，或違反服務法規範；同時，將聽取公務人員意見及瞭解機關實務運作情形，以利適時作成相關補充解釋，供各機關或公務人員遵循。

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公務員發表職務言論同意辦法明定，各機關應建立發言人制度，對外代表機關發表與業務職掌有關言論，免經簽准同意；發言人以外的公務員代表機關發表職務言論，應事先簽請機關權責長官同意，且不得逾越長官授權範圍。

辦法中也規定，如果公務員發表職務言論，有損公務員名譽或機關信譽、未經同意或逾越授權，對機關造成不利影響、洩漏公務機密、發表虛偽不實的職務言論等情形，將依情節輕重，予以懲處或移送懲戒。（編輯：謝佳珍）1120330