政院提修法 明定海巡用砲權責為署長

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（中央社記者賴于榛台北30日電）行政院會今天通過相關修正草案，除明定海岸巡防機關人員使用槍械逕行射擊時機，也認定用砲權責為海巡署長。

行政院會今天通過「海岸巡防機關器械使用條例」，行政院代理發言人羅秉成主持行政院會後記者會時轉述，行政院長陳建仁會中表示，修法除強化海巡機關執法規範及保障民眾權益外，更使台灣在海上的執法人員得據以依法使用器械，具雙重意義，將可提升執法效益；草案將送立法院審議。

海巡署報告指出，草案重點分別為使海巡人員更能有效運用器械、設立調查機制、明確用砲認定權責為海巡署長，及保障民眾權益。

根據草案，海岸巡防機關人員執行職務遇有特定情形，無法有效使用器械時，得使用現場物品作為輔助工具；若遇犯罪嫌疑人有特定行為等情狀，不即時制止將危及生命等情形，得使用槍械逕行射擊時機。

另外，草案也定明得使用砲的重大犯罪態樣有二，一為遭受武力危害或脅迫時，二則是航行海域內的船舶或其他運輸工具，其承載人員涉嫌在中華民國領域內觸犯內亂、外患、海盜、殺人或走私槍械、毒品等罪，經實施緊追、逮捕而抗不遵照或脫逃時。

草案同時將認定用砲權責修正為海巡署長，但遭受武力危害或脅迫，於情況急迫或無法有效通聯時，得由現場最高指揮官認定。

除此之外，草案也規範海洋委員會應組成調查小組，調查使用器械爭議事件；若海巡人員執行職務違反本條例規定使用器械侵害民眾權益，民眾得依國家賠償法規定向國家請求賠償。（編輯：蘇志宗）1120330