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民眾黨團：浮屍反映人口販運 籲簡化聘僱移工流程

2023/3/31 14:56（3/31 15:41 更新）
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台灣西部沿海近日陸續發現多具浮屍，其中7具是越南籍，內政部認為有偷渡案跡象。台灣民眾黨立法院黨團31日舉行記者會，立委賴香伶（左）、陳琬惠（右）呼籲政府簡化合法聘僱流程，避免移工尋求非法管道偷渡。中央社記者鄭清元攝 112年3月31日
台灣西部沿海近日陸續發現多具浮屍，其中7具是越南籍，內政部認為有偷渡案跡象。台灣民眾黨立法院黨團31日舉行記者會，立委賴香伶（左）、陳琬惠（右）呼籲政府簡化合法聘僱流程，避免移工尋求非法管道偷渡。中央社記者鄭清元攝 112年3月31日
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（中央社記者郭建伸台北31日電）台灣沿海近日陸續發現多具浮屍，其中7具是越南籍，內政部認為有偷渡案跡象。台灣民眾黨立法院黨團今天指出，外國籍浮屍反映人口販運問題，呼籲政府簡化合法聘僱流程，避免移工尋求非法管道偷渡，有效解決失聯移工問題。

民眾黨團副總召賴香伶、立委陳琬惠今天舉行「從浮屍案抽絲剝繭我國非法移工問題」記者會。

陳琬惠指出，即使美國在台協會在「2022年人口販運問題報告」，將台灣列為積極打擊人蛇的「第一列」，政府也不應沾沾自喜，從現況來看，移工入台管道費用層層剝削，導致移工無法負擔，只好轉由非法管道。

陳琬惠指出，政府必須完善法規，根除巧令名目的收費情形，直接與移工母國合作、協調契約內容，同時加強查緝國內人口販運，才能杜絕歪風。

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賴香伶表示，根據移民署統計，截至2022年底，全台失聯移工超過8萬人，政府雖實施「擴大逾期停留外來人口自行到案專案」，雖有免除強制收容、降低罰款等作法，但並未真正解決問題。

賴香伶指出，移工在龐大仲介費壓力下，若失業找不到工作，只會從事非法勞動，不會為節省罰款主動選擇被遣返，要求政府提高移工權益保障，並簡化合法聘僱流程等一系列措施，才能打造移工有尊嚴的工作環境。（編輯：蘇志宗）1120331

#賴香伶
#陳琬惠
#台灣民眾黨立法院黨團
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