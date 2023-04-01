台灣送暖不間斷 輪椅輔具助土耳其地震身障災民

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駐土耳其代表黃志揚（前排右）30日代表台灣2個基金會捐贈158台成人用輪椅、20台孩童用輪椅及100個助行器，提供因地震不幸造成肢障及災區的身障人士使用。（駐土耳其代表處提供）中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡傳真 112年4月1日

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（中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡31日專電）繼28日運用台灣民眾捐款為地震災民提供緊急協助後，駐土耳其代表處應「土耳其身障者協會」邀請赴災區加濟安泰普，配合當地市政府提供11個震災省分的身障災民來自台灣的輪椅及輔具。

駐土耳其代表黃志揚昨天出席非政府組織「土耳其身障者協會」（Türkiye Sakatlar Konfederasyonu）辦理輪椅及輔具捐贈儀式，並代表財團法人普賢教育基金會及曹仲植基金會捐贈158台成人用輪椅、20台孩童用輪椅及100個助行器，提供因地震不幸造成肢障及災區的身障人士使用。

加濟安泰普（Gaziantep）市副市長貝爾克（Mehmet Berk）、身障協會總會長希利比（Yusuf Celebi）及現場100餘名身障人士及家屬代表與會，氣氛溫馨。

黃志揚致詞時表示，愛心無國界，土耳其2月6日發生強震後，台灣是最早派遣搜救隊到災區救災的國家之一，並募集物資及捐贈援款協助土國災後緊急安置及復原。

他說，繼去年在邊境城市雷伊漢勒（Reyhanli）辦理輪椅捐贈後，今年是普賢教育基金會及曹仲植基金會第二度捐贈輪椅及輔具給土耳其，援贈物資的貨櫃恰好在震災後不久抵達土國，原擬協助一般弱勢身障人士，不過在合作方「土耳其身障者協會」緊急請求下，輪椅及輔具便優先捐給急需的身障災民。

黃志揚也感謝普賢教育基金會及曹仲植基金會長年的善行，再一次向國際展現台灣在公私協力下的「台灣可以幫忙」精神，盼捐贈的物資能夠協助身障災民有更便利的生活，也希望土國能盡快自震災的巨大影響中復原。

希利比指出，身障人士應像所有人一樣享有同樣權利。不幸的是，在這次遭遇地震後，有許多災民因而產生殘疾。所幸台灣代表處協助身障協會總會為土耳其的身障人士架起友誼的橋梁，讓他們未來的生活可以更輕鬆。

他感謝普賢教育基金會及曹仲植基金會的支持及黃志揚的協助，並說友誼有賴大家如兄弟姊妹般地互相支持，在台灣的援助下，身障協會總會將讓所有需要的身障人士感受到來自台灣的愛心。（編輯：張芷瑄）1120401