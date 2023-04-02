外交部：蔡總統獲頒全球領導力獎 殊榮意義可受公評

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（中央社記者游凱翔台北2日電）總統蔡英文獲頒哈德遜研究所「全球領導力獎」，卻遭影射是捐款換來。外交部今天譴責此惡意扭曲的認知戰說法，強調在蔡總統之前，獲頒此獎的國際領袖僅有以色列總理納坦雅胡、日本前首相安倍晉三，此獎項的意義與特殊性可受公評。

媒體報導，總統蔡英文出訪友邦，過境美國時參與華府智庫「哈德遜研究所」舉辦的晚會並獲頒「全球領導力獎」，但有學者透露，台灣駐美經濟文化代表處自2017年開始至2021年，每年至少捐款10萬美元給該智庫。

外交部晚間表示，美國重量級保守派智庫「哈德遜研究所」（Hudson Institute）的全球領導力獎（Global Leadership Award），旨在表彰展現領導風範、對美國及其盟邦作出卓越貢獻的個人，自1990年起共曾頒贈給25位傑出人士。

獲獎者包括美國前總統雷根（Ronald Reagan）、前副總統潘斯（Mike Pence），前國務卿季辛吉（Henry Kissinger）、舒茲（George P. Shultz）、海格（Alexander Haig）及前聯邦參議員高華德（Barry Goldwater）等美國政界領袖。

外交部說明，在蔡總統之前，獲頒此獎的國際領袖僅有以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）及日本前首相安倍晉三曾獲此殊榮，此獎項重要意義與特殊性，自可受各界公評。

外交部指出，台灣與包括「哈德遜研究所」在內的美國多所重要智庫，每年都針對台海安全、台美關係乃至台灣國際參與等領域進行研究計畫；這些計畫目的在針對攸關台灣國家利益的重要議題，進行持續關注與深入的政策研究，並提升美國政學界對台灣及台美關係的討論、了解與支持

外交部強調，所有計畫都是透明公開，更在立法院監督下編列預算辦理，執行過程亦完全依照台灣及美國的相關法規，數十年來不管在哪個政黨執政時期、皆是如此，實為民主國家的常態作法。

外交部指出，然而有心人士藉機惡意扭曲，更企圖中傷台灣元首、政府乃至國際頂尖智庫的聲譽，這是典型認知戰手法，外交部對此予以嚴正駁斥並予譴責。

外交部提醒，民眾務必提高警覺，面對荒唐偏頗的論述保持警戒，隨時善用各種事實查核機制，同時再次籲請特定人士找回初衷與良知底線，一起努力守護全體民眾所共享的核心價值與國家利益。（編輯：林克倫）1120402