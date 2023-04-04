郭台銘訪美演講：科技掛帥經濟做主軸拚台灣未來

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（中央社記者林宏翰洛杉磯3日專電）鴻海集團創辦人郭台銘今晚在洛杉磯和僑胞聚會，分享美國行心得，他在演講中主張以科技掛帥，以經濟做為主軸，台灣一定有未來。

郭台銘3月27日訪美，展開「科技經濟開拓之旅」，當時郭台銘辦公室公布的行程為12天，自3月27日到4月7日。在原本的行程表中，4月3日到7日表定停留洛杉磯。

郭台銘晚間與僑胞聚會時，公開表示今天晚間將搭乘華航班機回台灣，回顧這趟訪美之旅時也以「8天訪美行程」稱之。郭台銘今天提前返台，行程從原本對外公開的12天縮短為8天。

總統蔡英文正出訪中美洲友邦，明天（美西時間4日）晚間即將過境洛杉磯。

郭台銘在演講時，沒有說明提前結束行程的原因，全程不接受媒體訪問。進場時，媒體隔著人群提問是否參選2024，郭台銘沒有回答。

郭台銘演講強調科技與經濟的重要，主張「只要掌握科技，就能掌握未來」。他問群眾：「以科技掛帥，以經濟做為主軸，我們中華民國台灣一定有未來，對不對！」

他分享這趟旅程中，與OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）見面共進晚餐，暢談人工智慧（AI）與在全球掀起話題的ChatGPT技術。他當面邀請阿特曼，可望6月中之前訪問台灣。

郭台銘期待，人工智慧引進醫療之後，能夠幫助人類戰勝癌症，他相信未來人類壽命將會延長，「我自己的目標就是120歲」。

郭台銘戴著兩國國旗的帽子進場，演講一開頭，先帶領全場觀眾唱美國國歌及中華民國國歌，行舉手禮。他回憶過去曾贊助美式足球隊伍，發現美國運動比賽前都會唱國歌，因此特別在今晚的僑宴安排唱國歌。

郭台銘演講進行1個多小時，中間發生一段插曲。他演講到一半，台上響起手機鈴聲，他從西裝口袋拿出一台iPhone手機，問群眾說「我太太從台灣打來，要不要接」。

他接起電話之後說，在對洛杉磯僑領演講，接著把手機湊向麥克風，要求太太曾馨瑩報名字、向僑胞問好。（編輯：馮昭）1120404