立院總質詢7日結束 組改等法案能否三讀成重頭戲

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（中央社記者林敬殷台北5日電）立法院第10屆第7會期施政總質詢定7日結束，將進入法案審查階段。按民進黨規劃，仍有多項重大法案需趕在本會期5月底結束前、即不到2個月時間內完成三讀，將會是一項艱鉅任務。

2024總統及立委選舉定明年1月13日舉行，本會期及下個會期將是蔡英文政府與本屆立委的最後2個立院會期，加上今年是大選年，對府院黨來說，更是攸關兌現競選政見的最後機會。

就政治日程看，被民進黨視為重點的重大法案，若無法儘早在本會期三讀通過，下個會期將受到總統與立委選舉牽連影響；因此，立院本會期是執政黨團最關鍵會期。

依據3月28日中午的立院程序委員會所排定議程，4月11日的院會討論事項將審查14項法案，這些法案因條文數量不多，且多屬不需朝野協商、或朝野已有共識；若無其他因素，預計可順利完成二、三讀。

民進黨團幹部指出，此後將排定的議程，除了民國112年度「中央政府總預算案附屬單位預算營業及非營業部分」，其餘皆為法案；被列為要審查的重大法案，屬於組改類者，交通部觀光署、環境部等2案較有共識，其餘包括農業部等，仍有待凝聚共識。

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另被列為重大法案，包括有助於改善行人地獄的「道路交通管理處罰條例部分條文修正草案」，涉及智財權及國際接軌的「專利法部分條文修正草案」及「商標法部分條文修正草案」；擴大防範台灣培育的優勢品種，避免遭非法外流至境外種植生產，侵害台灣農業發展的「植物品種及種苗法」。

此外，近期西部沿海連續發現20具浮屍，牽扯出人口販運及非法移工問題的「人口販運防制法」修正草案，以及為因應疫情期間，逾期移工問題日益擴大而做修訂的「入出國及移民法」部分條文修正草案等，預計是下一波立法院亟待處理的法案。（編輯：林克倫）1120405