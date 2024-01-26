越南偷渡客氾濫恐有國安疑慮 監院促政院改善

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（中央社記者賴于榛台北26日電）西部沿海去年發現10具偷渡失敗的越南籍浮屍，監委調查發現，近年偷渡來台人士以越南為大宗，若在台形成跨國分工網絡等犯罪模式，未來恐成人口販運路線或形成國安顧慮，政院應督促所屬改善。

台灣西部沿海地區去年2月至4月陸續發現多具不明海上浮屍，部分為偷渡客，監委葉大華、浦忠成立案調查後發現，原來是14名越南籍人士去年2月18日集資自行駕船偷渡來台，因氣候不佳導致船隻翻覆罹難，10人死亡、4人在逃，查無台灣人涉嫌接應、安排偷渡或人口販運等情事。

監委今天舉行記者會表示，人蛇集團在疫情期間為規避查緝，除將偷渡客夾藏在漁船暗艙偷渡來台，也發展出由偷渡客購船自中國福建沿海，自駕直航搶灘登陸的「自助式偷渡」模式，近5年來，不包含此次浮屍事件，海巡署破獲7件海上偷渡案件，查獲偷渡人數195人，同一期間台灣境內查獲的偷渡外來人口則高達1128人，其中超過7成為越南籍人士，足見偷渡集團突破台灣海域及岸際巡防情形相對嚴重。

監委說，此次浮屍案的14名越南籍偷渡人士，其中13人分別有逾期停留、非法工作及失聯移工等紀錄，7人有偷渡來台紀錄，可見越南偷渡者多為曾在台工作的失聯移工，而探究其鋌而走險原因，主要是涉及台灣勞動市場供需不平衡等諸多因素，是台灣移工政策失衡所衍生的現象之一，政院應正視移工政策失衡衍生的偷渡問題，速謀改善。

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監委指出，人蛇集團源源不斷偷渡大批越南籍人士來台，及結合在台的越南社群團體，形成跨國分工網絡等犯罪模式，未來恐發展為人口販運路線或形成國安顧慮，而防制偷渡案件涉及跨機關權責，政院應督導海巡署、移民署、警政署等執法機關強化橫向聯繫，積極向上溯源，並充實相關偵蒐人力及裝備，以壓制人蛇集團氣焰。

監察院內政及族群委員會已於16日通過監委調查報告，促請政院督導海洋委員會海巡署、內政部警政署、內政部移民署、勞動部、法務部、農業部漁業署確實檢討改進，並審慎研議如何透過政府整體力量，促使越南政府正視其國民偷渡問題，共同謀求具體改善之道。（編輯：翟思嘉）1130126