強化紅色海灘防務 陸軍101旅3月彰化線西實彈射擊

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者游凱翔台北29日電）國軍為強化實戰化訓練，駐防嘉義的陸軍步兵101旅志願役官兵，3月25日將在守備區，也是紅色海灘之一的「彰化線西海灘」，實施「作戰區野戰訓場實彈射擊」及「宿營訓練」，實彈射擊T-91步槍及手槍。

國軍近年強化戰演訓應對潛在威脅，近期也在全台多處易於登陸的「紅色海灘」，例如桃園觀音海水浴場、台南喜樹海灘、台中大甲溪北岸等地實施「輕兵器野戰訓場射擊」，實彈射擊T-91步槍、45手槍，並訓練姿勢及故障排除的快速反應射擊。

根據農業部漁業署發布的射擊通報，駐防嘉義的陸軍步兵101旅3月25日上午8時至中午12時，將在守備區域彰化線西海灘實施「作戰區野戰訓場實彈射擊」及「宿營訓練」，劃定範圍長200公尺、寬100公尺，屆時將設置8個靶位訓練，同時可容納一個連的人數進行野營，射擊時將協請海巡署，管制水域並周邊警戒。

陸軍101旅為新訓旅，屆時是否會由1年制義務役或軍事訓練役士兵實彈射擊。據了解，此次訓練仍由志願役擔當，並持續與地方鄉鎮市公所、農漁會溝通中。

彰化線西海灘為觀光遊憩區，去年漢光39號實兵演習，陸軍步兵、工兵合作實施「阻絕設置暨陣地編成」科目，目的是防止敵軍部隊從海灘進入，北上攻擊中部城市，因此設置消波塊、鋼軌樁、鋼刺蝟、戰車壕及沙牆、四線柵、重油縱火區、蛇腹型鐵絲網、太空包及紐澤西護欄等阻絕設施，顯見該海灘的重要性。（編輯：張若瑤）1130129