台對歐盟拋出經貿新架構 李淳：堆積木多層次推動

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（中央社記者田習如布魯塞爾30日專電）台灣政府對歐媒釋出欲建立與歐盟經貿新架構的想法，駐歐盟代表李淳向中央社進一步說明，台灣並未放棄推動雙邊投資協定，而是希望與歐盟形成全面經濟夥伴關係，將以堆積木、多層次方式推動。

歐洲政治新聞網站Politico在27日報導指出，台灣正尋求與歐洲聯盟（EU）建立類似台美21世紀貿易倡議的架構性模式，以突破歐盟官方多年來抗拒與台灣洽談雙邊經貿或投資協定的僵局。

駐歐盟兼駐比利時代表李淳30日接受中央社採訪表示，政府這套構想尚待討論形成具體的推動方向，大方向的共識是要去推動一個全面性經濟夥伴關係，「在這個架構下，有一些是要簽協定的領域，譬如說BIA（雙邊投資協定），我們沒有放棄，另有一些是要把我們現有的合作關係制度化」。

歐盟與台灣雙邊投資協定（Bilateral Investment Agreement）源自歐盟執行委員會（European Commission）的構想，但執委會在與中國的全面投資協定卡關後，便拒絕討論歐台雙邊協定。

歐洲議會（European Parliament）強力支持推動歐台雙邊協定，包括改提議洽簽「供應鏈韌性協定」等新方案，希望改變執委會的冷淡。李淳所提新架構是近年連串努力下的新嘗試。

他坦言今年台灣及歐盟都面臨政府換屆，因此短期難以期待具體成果，目標是先拋出議題、討論，「先讓雙方同意制度化的利益，然後再來看怎麼把它制度化」。

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所謂雙邊關係制度化，李淳舉例像是台灣與歐盟經貿對話雖已提升到部長級，但並未成文約好定期舉行，過去也發生過台歐數位對話因官員更替等技術性原因而中斷兩年，所以希望透過文字約定，使各個合作領域的溝通模式常態化，消除雙方人事替換等變數。

李淳說，新架構下還能展開新領域、新產業的對話，例如經濟安全對話，或是開拓半導體、量子電腦的制度性合作模式。「有了合作關係，最後再花比較長的時間簽協定，所以其實就是典型的堆積木、多層次方式」。（編輯：陳政一）1130131