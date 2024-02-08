古蹟行政院採現代主義建築風格 外牆有國防色磚

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（中央社記者賴于榛台北8日電）外觀樸實的行政院中央大樓屹立逾80年，多數人不知道，它其實是座古蹟，主因是留有現代主義建築風格，且外牆採防空保護色，從日治時期至今都是重要行政機關。

行政院中央大樓落成於民國29年，87年公告為國定古蹟，理由包括日治時期為台北市役所，台灣光復後，先後供台灣省行政長官公署、台灣省政府、行政院等機關使用，甚具歷史意義；建築風格是日治後期，台灣現代主義建築風格重要作品之一。

因為是國定古蹟，行政院公關處表示，民眾每週三可以在行政院網站登記參觀，每週五由導覽志工協助參訪；由於辦公人數眾多，可參訪天數較少，加上疫情影響，去年約1000餘人參訪。

民國30年代，台北市柏油路面不多，在外行走經常風沙滿面，中央大樓正後門兩側均設置洗塵設備，當年可讓到訪者先整理儀容，如今儘管沒有滌淨手腳灰塵功能，但行政院中央大樓仍留作紀念。中央社記者賴于榛攝 113年2月8日

行政院中央大樓外觀樸實，像個紅褐色的大方塊，「很多人參觀完總統府後，到行政院都會問『這是要看什麼』」，已有20多年導覽經驗的張姓志工接受記者訪問時笑著說道。

原來，有別於民國初年興建的監察院、總統府等後期文藝復興式歐風建築，行政院中央大樓在民國29年、日治時期落成，建築風格受到當時流行的現代主義影響，外觀強調簡潔方塊體與水平線的組合，屋頂也非採圓頂、而是平頂。

張姓志工說，現代主義建築就是要能夠快速、便宜興建，主要背景是當時處於二戰時期，民不聊生，因此簡潔、機能型的建築是主流，行政院中央大樓可說是代表建築之一。

行政院中央大樓平面呈「日」字型，中央區域的上下樓分別是大會議室和大禮堂，樓上挑高兩層半、呈現氣勢，建築主體外牆基座雖主要由日本花崗石構成，並搭配仿石；內牆則使用日治時期建築流行的磨石子，利用來自宜蘭的寒水石等作成的手工磨石子牆片，形成兩種顏色的水平帶狀裝飾。

基於為國防安全所需，中央大樓牆身所貼二丁掛瓷磚，特別選擇有國防色之稱的深褐色，具防空保護作用。此外，民國19年以前，台灣公共建築甚少興建地下室，中央大樓卻設有局部地下室，主要也是興建時，正逢戰事期間。

行政院中央大樓迴廊，現仍妥善保存檜木製作的平衡錘拉窗，窗框裡裝秤錘，秤錘重量等於上下兩片玻璃窗的重量，拉動窗戶時能隨意停住不會下滑，展現巧思。

另外，若由後門進入中央大樓，可發現兩側設有洗塵水龍頭，原因是在民國30幾年時，台北市柏油路面不多，在外行走風沙滿面，因此設計洗塵設備，讓到訪者可以整潔乾淨洽公，如今則留作紀念。

張姓志工說，行政院是現代主義風格的建築，但也有一些和風、裝飾主義在其中，對建築有興趣者一定能仔細玩味。（編輯：謝佳珍、楊凱翔）1130208