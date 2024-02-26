虎尾、麥寮4/13補選 藍營人選底定、綠營開放參選

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（中央社記者姜宜菁雲林縣26日電）雲林縣麥寮鄉長、虎尾鎮長將於4月13日補選，國民黨日前確定參選人，民進黨雲林縣黨部今天開會決議，2鄉鎮開放參選，至於民眾黨仍待開會決議是否推派人選。

虎尾鎮前鎮長丁學忠當選本屆立委，鎮長懸缺由機要秘書吳秀儀代理，麥寮鄉前鄉長蔡長昆因當選無效二審定讞而被免職，由雲林縣肉品市場前副總經理邱良閱暫代，雲林縣選委會公告2鄉鎮將於4月13日補選。

民進黨雲林縣黨部今天召開執委會討論麥寮鄉長、虎尾鎮長人選，由黨部主委林金忠主持，8名執委參與討論，歷經2小時討論決議，民進黨採不提名、不徵召策略，開放參選。

林金忠表示，中央對於補選建議採不提名、不徵召策略，執委林建華在會中表示，民進黨一定要推派適合人選才能凝聚向心力，因眾人意見分歧沒有共識，最後採投票決議，超過半數支持維持中央的建議。

林金忠說，現階段麥寮鄉前鄉長許忠富、曾參選縣議員的吳爾夫和李政峯皆有向地方黨部表態參選，黨部將於3月6日登記截止日後，再開會決定如何因應，並商討輔選策略。

虎尾鎮長補選，虎尾鎮代表會主席林嘉弘在今年1月即表態以無黨籍身分投入補選，獲得國民黨立委丁學忠、雲林縣長張麗善等人支持。無黨籍雲林縣議員黃美瑤也表態參選。

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至於麥寮鄉長補選，本屆麥寮鄉長選戰失利的前縣議員許志豪，日前宣布接受國民黨徵召投入麥寮鄉長補選，獲得藍營大力支持；無黨籍雲林縣議員許留賓告訴中央社記者，他是第一個表態，絕對參選到底。

民眾黨雲林縣黨部日前對外大舉徵才，民眾黨雲林縣議員陳乙辰說，近期國民黨和民進黨對於補選已提出對策，由於距離領表時間仍有時日，黨部近期會再開會討論是否將推出人選角逐。（編輯：郭諭儒）1130226