開箱老照片》中美共同防禦條約正式生效

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（中央社網站）1955年（民國44年）3月3日：外交部長葉公超與美國國務卿杜勒斯，代表兩國政府在中美共同防禦條約議定書上簽字，並互換批准文件，條約正式生效。

1950年韓戰爆發，美國重新援助台灣，並將台灣納入反共體系。1954年美國倡議成立集體防禦的東南亞公約組織（SEATO），台灣有意加入，但因部分成員國反對，美國轉而單獨與我國簽訂同盟條約。

1954年12月3日，中華民國與美國在華府簽訂中美共同防禦條約，全文共10條，在反共前提下，美國提供台灣必要的軍事援助，但範圍僅限台灣、澎湖，不包括金門、馬祖及其他外島，避免捲入國共軍事衝突。

中美共同防禦條約以軍事為基礎，包含政治、經濟、社會等合作，在軍事上以第七艦隊協防台灣最為外界熟知。條約簽訂後，駐台美軍人數大幅增加，台美軍事合作有了法源，不僅確保台灣安全，也奠定經濟發展基礎。

1979年1月1日台美斷交，中美共同防禦條約隨之終止，台灣的軍事防衛改由美國國會通過的台灣關係法規範。

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