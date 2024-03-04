駐美官員投書譴責中國擅改航路 籲國際社會正視

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者尹俊傑紐約3日專電）駐芝加哥辦事處長類延峰投書美媒，譴責中國1月底擅改M503等航路運作方式，呼籲國際社會正視，要求中方與台灣協商解決爭議，並遏制中國企圖主控全球航權的野心。

美國伊利諾州「每日前鋒報」（Daily Herald）今天刊登類延峰題為「讓我們阻止中國欲主控全球航權的野心」投書。

投書寫道，俄烏戰爭爆發2年多來，亞太地區安全、和平、穩定及繁榮重要性日增。今年1月13日台灣總統大選投票前，中共軍機侵擾台灣防空識別區（ADIZ）、跨越台海中線次數大幅增加，公然挑釁台灣；大選過後，中國對台灣空域與民航帶來的威脅不減反增。

中方以「緩解有關地區航班增長壓力」為由，1月30日片面宣布取消M503航路自北向南飛行西移6海里偏置，並啟用M503銜接航路W122、W123由西向東飛行。

類延峰說，中方未事先與台灣協商，違反國際民航組織（ICAO）規範。北京片面決定，使中國航班飛行更接近台海中線與台北飛航情報區，嚴重危害區域飛航安全。

投書寫道：「此事再次向世界展現中國毫不尊重且無視國際規範，也凸顯解決台灣無法參與國際民航組織及其他聯合國專門機構問題的重要性與急迫性。」

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

類延峰說，中國片面改變現狀、嚴重影響區域飛安，攸關各方利益，應受到全世界愛好和平的盟友譴責，「我們敦促國際民航組織與國際社會密切關注這些侵擾與片面違規行為，一同要求中方立即與台灣就新航路啟用進行協商」。

文末援引美國聯邦眾議院中國問題特別委員會主席蓋拉格（Mike Gallagher）2月率團訪台時所說「台灣的未來，將決定世界的未來」，呼籲愛好和平的盟友與國際組織及早行動，阻止中國欲主控全球航權的野心，共同捍衛得來不易的自由、民主、安全、和平、穩定及繁榮。（編輯：陳惠珍）1130304