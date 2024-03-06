婦女節前夕 台以攜手推動婦權及性平倡議

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（中央社記者賴素芬台北6日電）國際婦女節前夕，駐以色列代表李雅萍與當地「佐拉特平等及人權中心」創辦人暨主席賈倫共同發起婦女賦權合作倡議，展現台以攜手促進婦女權益決心，彰顯台灣持續為婦女議題貢獻國際。

李雅萍指出，近年我國保障婦女權益的成果，以及持續為促進性別平等所做努力有目共睹，台灣不僅珍視社會的平等性及包容性，作為負責任的國際社會成員，也積極和理念相近國家及國際夥伴共同提升婦女福祉。

台灣推動性別平等及女性參政的成就屢獲國際肯定，包括以色列在內的人權及婦權公民團體也大力倡導學習台灣的成功經驗。「佐拉特平等及人權中心」（Zulat for Equality and Human Rights）創辦人暨主席賈倫（Zahava Galon）表示，台灣女性發展的國際評比位居世界前茅，相關政策及實務面推動成果有目共睹，「佐拉特中心」專家將發布研究報告，以台灣婦女參政及性別主流化政策的推展成果為研究案例，提供以國借鏡，未來將舉辦台灣立法委員與以色列國會議員交流會議及台以專家論壇，分享台灣立法經驗及推動民主人權進程。

此外，有鑑於婦女在面對暴力威脅的脆弱性，「佐拉特中心」規劃舉辦能力建構工作坊，邀請去年遭巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯 」（Hamas） 恐攻受創的農村婦女代表參與，增進農村婦女社群參與公共事務決策機會。

「佐拉特平等及人權中心」是以色列著名的非營利組織與研究機構，致力於提升民主自由價值觀和加強以色列社會各部門之間的人權、公民權利、平等和夥伴關係。創辦人賈倫是以色列歷史悠久的左翼政黨「梅瑞茲黨」（Meretz Party）榮譽領袖，曾擔任16年國會議員，是以國推動民主自由、人權、婦女及性別平等的指標性人物，曾多次獲頒總統獎章表揚相關貢獻，賈倫在2020年卸任議員後成立該中心，持續為婦女及人權議題發聲。

李雅萍表示，台灣首度在以色列推動婦女賦權計畫，期盼在以國打造性別平等及婦女參政的友善環境的歷程中扮演夥伴角色。這也是台灣對落實聯合國永續發展目標的重要承諾。（編輯：陳承功）1130306