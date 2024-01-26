駐以代表赴以色列智庫談台灣大選對印太安全意涵

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴素芬特拉維夫26日專電）駐以色列代表李雅萍25日應邀出席「耶路撒冷戰略及安全研究中心」（JISS）舉辦台灣大選相關簡報會，說明台灣大選對全球民主對抗威權主義的重要性，及對台海局勢和印太安全的意涵。

「耶路撒冷戰略及安全研究中心」（Jerusalem Institute for Strategy and Security, JISS）是以色列重要智庫，網羅以色列前國安軍事官員為外交及安全事務提供政策建言。

JISS這次針對台灣大選結果的簡報會由該中心主席殷巴（Efraim Inbar）主持，邀李雅萍出席說明。與會專家學者祝賀台灣民主深化，也表達支持台海和平現狀，交流熱絡。

李雅萍在簡報會中說，台灣即使面臨中國大力干預仍順利完成大選，足證台灣民主堅韌，獲得百餘國政要肯定；而台灣民主勝利，對於民主陣營抗衡威權主義更深具意涵。

李雅萍指出，台灣不樂見中國對台灣經濟及外交脅迫，但台灣守護台海和平穩定現狀的堅定立場不變，也將延續與理念相近國家深化交流合作相關政策。理念相近國家堅定挺台已有效強化對中國的嚇阻。

李雅萍說，台灣期盼包括以色列在內的理念相近國家表達支持台海和平穩定的現狀，也樂願與盟友分享如何應對中國認知戰的經驗及措施，攜手降低威權國家操弄民主選舉的負面影響。

與會專家學者關注台灣大選結果對台海局勢及印太安全的影響，以及中國未來對台文攻武嚇的脅迫。李雅萍譴責中國持續派遣戰機或軍艦常態化侵入台灣防空識別區、跨越台海中線，強調台灣將致力建構不對稱戰力、強化與理念相近國家合作及提升國家韌性，以反制中國軍事威脅。

李雅萍表示，台灣海峽運載全球近50%貨櫃運輸，台海和平穩定攸關全球榮景。台灣政府將持續與民主夥伴團結一致維護台灣海峽航行自由，與理念相近國家打造可信任及具韌性的全球供應鏈，這是全球共同的利益。

簡報會出席人士包括以色列前國安副顧問萊門（Eran Lerman）及多位在特拉維夫大學從事數位信任及防止外國影響干預相關研究的專家學者。（編輯：馮昭）1130126