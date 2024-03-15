學者投書日經亞洲 籲日本協助強化台灣防禦

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（中央社華盛頓14日綜合外電報導）「日經亞洲」一篇投書文章寫道，近年台海緊張升溫，日本在安全議題上與台灣合作日益密切，也強化資訊交流與溝通，但鑒於中國犯台可能性，台灣需要日方更多協助。

這篇文章由「太平洋論壇」（Pacific Forum）的美日「新一代領袖倡議」（Next Generation Leaders' Initiative）研究員佐佐木玲奈（Rena Sasaki，音譯）撰寫，她也是美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）高等國際研究學院（School of Advanced International Studies）博士候選人。

她認為，從軍事援助的宏觀角度來看，日本可以採取一些行動來加強支援台灣防務。

她寫道，首先，國防裝備的維護、修理及翻修（MRO）不僅在衝突時期至關重要，對於在和平時期維持嚇阻力也不可或缺；日本管理大量美國製造的國防裝備，在獲得許可的產品方面，維護作業通常由日本製造商進行，這些公司也經常處理進口美製裝備的輕度修理事宜。

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佐佐木說，日方的MRO服務可進一步擴大，以助日本自身及美國和台灣的國防準備。這可能具有寶貴的價值，因為提供給台灣的美國防禦系統通常是較舊的版本，在MRO方面可能無法再獲得製造商良好的支援。

此外她寫道，從長遠來看，日本應協助提升台灣國防產業能力，其他國家提供台灣國防產業的支援有限，因此日本和台灣民間防務公司之間的技術合作可能非常有價值，尤其是在先進半導體等軍民兩用領域。（譯者：盧映孜/核稿：曾依璇）1130315