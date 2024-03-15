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台人攜蛋遭巴拿馬拘留 外交部：關注確保公平審理

2024/3/15 14:43
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（中央社記者吳昇鴻台北15日電）外媒報導3名台灣人搭機途經巴拿馬時，帶240顆保育類鳥蛋被以涉嫌走私為由遭拘留調查。外交部今天表示，經駐哥倫比亞代表處查證，目前已進入偵查程序，將確保涉案者受到合理待遇與公平審理，並密切關注後續發展。

外交部回應媒體詢問上述一事時表示，據巴拿馬媒體報導，3名疑似台籍人士於當地時間3月12日自尼加拉瓜搭機途經巴拿馬時，遭巴國國際機場官員查獲攜帶240顆保育類鳥蛋，並以涉嫌走私為由拘留3名當事人進行調查。

外交部指出，外交部第一時間掌握相關訊息，並立即通知駐哥倫比亞代表處（兼轄巴拿馬）向巴國警方進行瞭解。

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經駐哥倫比亞代表處查證，外交部表示，3名涉案人士為台灣人，巴國當局將於近日審理本案是否觸犯走私罪、涉案情節及後續處置。該案目前已進入巴拿馬相關單位偵查程序，政府將在尊重巴國法律規定及偵辦程序的前提下，確保涉案人士受到應有的合理待遇與公平審理，同時密切關注該案後續發展。

外交部表示，提醒民眾注意遵守「瀕臨絕種野生動植物國際貿易公約」相關規範及各國關於攜帶保育類動植物相關法令規定，避免觸法，更不要以身試法。（編輯：林興盟）1130315

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