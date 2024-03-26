呼應黃仁勳稱台灣AI革命中心 賴清德產業之旅聚焦AI

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（中央社記者溫貴香台北26日電）總統當選人賴清德產業交流之行第3站，今天前進桃園華亞科技園區與超過30家ICT產業座談。與會者認為，賴清德以行動呼應輝達執行長黃仁勳提出「台灣是AI革命的中心」的見解，並為政府與民間合作提前布局產業戰略。

總統當選人賴清德「信賴新政 穩健接棒」產業交流之行，繼拜訪半導體及無人機產業後，第3站前進桃園華亞科技園區與超過30家ICT產業業者座談，隨即再前往廣達總部參訪，與廣達董事長林百里閉門會談。

黨政人士今天表示，賴清德日前提出「創新經濟智慧國家」國政願景，宣示要加速「創新驅動」經濟發展模式，強化半導體國家級戰略、促進「AI產業化、產業AI化」，布局下一代前瞻科技，打造台灣成為智慧科技島、印太AI創新服務領導樞紐，讓台灣在中國供應鏈裂解重組之際，能夠趁勢打造台灣信賴產業，成為國際社會非紅產業鏈的一員。

這位人士指出，賴清德在座談中表示，他將強化投資環境，為企業提供水電、土地、人力及人才，創造安全堅韌的環境，讓台灣在複雜國際政治中不斷前進。

現場除電電公會、台灣顯示器產業聯合總會、台灣電路板協會等公協會之外，還有超過30家橫跨不同領域的業者與會，如資訊品牌及系統組裝、面板、網通、電路板等，包括和碩董事長童子賢、宏碁董事長陳俊聖等人出席。

座談後，賴清德前往廣達總部參訪，並與林百里閉門會談，聽取簡報並了解廣達旗下AI、5G應用展示。

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黨政人士表示，晶片大廠輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳上週在GTC大會期間與矽谷台灣人餐敘，提出「台灣是AI革命的中心」的見解，在這場AI革命中，台灣的角色有多麼重要，並強調「我們一定要確保這次我們講述這個故事」。

與會人士認為，賴清德先後拜訪半導體及ICT產業，與企業交換意見，不只以行動呼應黃仁勳的見解，也頗有政府與民間合作，提前進行產業戰略盤點與布局的意味。（編輯：郭無患）1130326