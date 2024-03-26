因應需求增多 國軍規劃成立無人機訓練中心

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（中央社記者吳書緯台北26日電）國防部指出，因應小型無人機操作手需求日益增多，規劃成立無人機訓練中心，將整合基本操作技能與戰術課程，實施偵蒐、情傳、打擊、目標導引及射彈修正等實戰化訓練項目，以應對未來作戰型態及敵情威脅。

立法院外交及國防委員會明天邀請國防部長邱國正報告「國軍無人機運用的現況及發展」，行政院國土安全辦公室列席，並備質詢。書面紙本報告已在今天送抵立法委員辦公室。

國防部於報告指出，無人機依作戰任務、航程、導控距離及機型重量等不同，區分聯戰、戰術及戰鬥層級運用。

報告說明，聯戰層級為導控距離150公里以上無人機；部署於空軍及海軍部隊，主要執行台灣本島周邊海、空域偵蒐、監視任務。運用大型無人機，執行長時間、遠航程聯合監偵任務，偵蒐海上目標，提供早期預警及掌握敵軍動態，所獲目標匯入指管系統，建立共同作戰圖像；另運用反輻射無人攻擊機遠程長滯空能力，偵獲敵雷達訊號源後，實施攻擊。

戰術層級為導控距離20至150公里無人機，部署於三軍各部隊，於聯合截擊及國土防衛階段，執行戰場偵蒐、火力協調與評估任務。其中，100至150公里無人機，對海上目標實施偵蒐及識別，將敵船團位置傳送至指揮中心，提供各型反艦飛彈精確目標位置；20至100公里無人機，偵蒐敵登陸部隊，將所獲的情資回傳指揮中心，增加各式武器目標獲得手段。

戰鬥層級為導控距離20公里以下無人機，部署於三軍基層部隊，提供部隊跨越陸上地形障礙監偵能力，降低人員損耗及提高建制武器攻擊效益，並以攻擊型無人機，對偵獲目標立即實施攻擊。其中，5至20公里小型攻擊無人機，對偵獲的敵地面目標，實施即偵即打及戰果回報；5公里以下無人機，用於小部隊偵蒐任務，所獲影像情資，提供部隊運用，增加建制武器打擊效益。

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針對國軍無人機訓練作法，報告指出，「聯戰層級」中科院研製無人機，由該院完成操作手冊編撰及實施接裝培訓，經評鑑合格後，核發操作合格簽證；對美軍購的無人機則由空軍擇派人員實施接裝訓練，並配合原廠技術代表擴訓。

至於戰術及戰鬥層級，則是在建案時，將教育訓練納入規劃，由合約商於裝備交裝前，完成操作手接裝訓練，並取得廠商操作合格簽證。為培訓國軍無人機師資種能，規劃於4月份起，委民間公司培訓操作手，輔導考取民航局無人機專業操作證照，擔任各軍種中、小型無人機種子教官。（編輯：翟思嘉）1130326