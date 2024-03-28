蔡總統澎湖科大座談：台灣人最大挑戰是國際觀與視野

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（中央社記者賴于榛台北28日電）總統蔡英文今天與學生座談時指出，台灣科技、製造能力都很強，但視野和國際觀是台灣人最大挑戰，年輕人除學好語言，也必須加強各類學習，「台灣人要全球化，才能利用全球資源，來支撐我們全球化的產業」。

總統府透過新聞稿指出，蔡總統今天在教育部長潘文忠、總統府副秘書長黃重諺、澎湖縣長陳光復、行政院南部聯合服務中心副執行長陳慧玲及澎湖科技大學校長黃有評陪同下，視察澎湖科技大學並與學生座談。

學生提問，蔡總統這8年中對何事有成就感，以及是否有力有未逮之事。總統表示，還沒有特別強烈感到成就感，當總統每天都有壓力，每天都有要解決的事情，每件事情都有困難之處，但就是一件一件解決。

蔡總統表示，當所做的事情，外面還看不到最後結果時，壓力是很大的，所以對她來說，當總統只有壓力，沒有成就感。

有學生問及，面對科技新挑戰，年輕人應加強什麼。總統說，最重要的是視野，台灣在科技、製造能力等許多方面都很強，但台灣人的視野和國際觀是最大挑戰，這幾年世界開始重視台灣、討論台灣，每個世代的台灣人都有責任讓大家了解台灣，同時台灣人也要了解世界。

總統指出，台灣已經創造出半導體產業的經濟奇蹟，也必須善用全球資源來支撐這項重要產業，同時把世界資源引進台灣，讓新的產業也能一樣蓬勃發展。

總統說，因此，台灣年輕人的場域不會只有台灣，而是全世界，除學好語言，也必須加強自我學習，認識外國歷史、地理、文化等相關知識，「台灣人要全球化，才能利用全球資源，來支撐我們全球化的產業」。

此外，黃有評去年曾向蔡總統反映，澎科大行政大樓是海砂屋，加上海風侵蝕，有水泥塊剝落及鋼筋生鏽的問題，但受限於50年的法定拆除年限，一直無法拆除重建。

蔡總統今天說，此案去年已請行政院工程會協助，行政大樓拆除及重建的評估報告已經送審，相信在部會共同努力下，能加速審查。（編輯：林興盟）1130328