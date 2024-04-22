藍質疑能源政策錯誤 綠：扭曲抹黑應適可而止

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林敬殷、王承中台北22日電）一度請辭的台電總經理王耀庭接受慰留。民進黨立法院黨團今天表示，高興看到王耀庭接受慰留，台電在403地震下成功穩住供電，之後的停電，不是因為缺電，也不是能源政策出問題，在野黨的扭曲與抹黑，不會為台灣帶來更好的能源政策。

403地震造成台電機組損傷，損失和平1號機及台中7號機的發電容量，15日夜間尖峰前又因大潭8號機故障跳脫，導致夜尖峰備轉容量一度轉為警戒橘燈，加上桃園連日發生停電事故，王耀庭在上週宣布請辭台電總經理，在行政院、經濟部強力慰留下，王耀庭今天上午舉行記者會，宣布繼續為台電負責。

藍綠立法院黨團今天都舉行記者會，綠營表示欣慰，呼籲應給台電掌聲，而不是成為政治鬥爭的工具，藍營則持續抨擊政府的能源政策。

國民黨立院黨團書記長洪孟楷表示，再多台電總經理背鍋或請辭，也改變不了民進黨錯誤的能源政策。台電跳電、停電的次數，比過去更加頻繁，他質疑台電是否悄悄修改停電的認定標準。以往無論是跳電、停電1分鐘，都算是跳、停電，現在是否改成超過1分鐘以上，才算是跳、停電。

洪孟楷表示，台電從2017年開始到2022年間，全台總共發生5次大跳電，影響戶數從30多萬戶到500多萬戶不等；與其美化帳面上的數字，不如看看人民的感受。國民黨團要求總統當選人賴清德，以及即將接任經濟部長的郭智輝，對全民說清楚，錯誤的能源政策是否要檢討、修正。

洪孟楷說，民進黨政府不願面對錯誤的能源政策，換再多的台電總經理，也改變不了錯誤能源政策所造成的損失，只有重新調整能源配比，才能讓產業和民眾擺脫跳電、缺電的噩夢。

民進黨團幹事長吳思瑤表示，從403到415，台電在硬體建設、電力調度、市場反應機制，都展現專業，過去這幾年，政府投入數千億的電網建設，發揮效果，強化電網韌性，綠能政策證明是成功，也讓再生能源迅速備援，國家儲能系統靈活調度，看到了成效。

吳思瑤說，國民黨從立委到縣市首長，一連串的政治攻擊戲碼，把綠能政策打成錯的，曲解再生能源，意圖獲取政治紅利，遂行核能復辟的政治意圖，昭然若揭，專業問題不要用政治口水潑髒水，她譴責在野黨斧鑿斑斑的政治攻擊，並要求應適可而止，沒有專業就好好閉上嘴。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

民進黨團副幹事長洪申翰表示，台電在2分鐘內將瀕臨大規模分區停電的電網救回來，原因包括：這幾年大力發展儲能，電力交易平台快速反應，讓儲能快速救援；另外就是大力發展綠能，讓過去只能在中午使用的抽蓄水力發電，現在能靈活救援，供電不只是要裕度，也要速度。

洪申翰說，討論能源政策應基於事實、證據，這段時間鋪天蓋地的攻擊，國民黨直轄市長開口閉口說缺電，事實是局部的配電事故，不是缺電，用扭曲的方式不會為台灣得到更好的能源政策，台電這段時間表現非常優異，免於地震導致停電大災難。（編輯：郭無患）1130422