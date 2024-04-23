監院擬約詢侯友宜查舊案 藍批政治操作綠稱合乎程序

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（中央社記者范正祥、王揚宇台北23日電）監委高涌誠與林郁容調查35年前世台會總幹事羅益世闖關回台遭驅逐出境案，擬約詢新北市長侯友宜。國民黨立法院黨團今天質疑是政治操作；民進黨團回應，如果調查案一切合乎程序，監察院何錯之有。

國民黨團今天於黨團記者室召開「2024總統大選還沒選完？監察院搶當東廠打手」記者會，黨團書記長洪孟楷、首席副書記長林思銘、副書記長許宇甄，以及立委吳宗憲、牛煦庭出席。

洪孟楷指出，35年的舊案，當然可以釐清，但是1989年侯友宜時任台北市警局中山分局刑事組長，僅是基層員警，上面還有指揮官、分局長、當時的執政黨政府；如今監委查舊案，要約談當時只是基層警官的侯友宜，是否合理、公平。

他說，難道因為侯友宜曾是2024年總統大選的國民黨總統候選人，所以得罪民進黨，侯友宜1月13日選輸了，就要被羅織罪名。

林思銘也說，如果當時政策有錯，應該找當時的決策者，怎麼會在35年後找一位當時的基層警官；尤其監察院擬約詢的對象是剛競選完總統的在野黨候選人，不免讓人質疑根本是政治操作，呼籲停止這樣令人不齒的政治追殺，不要浪費監察資源。

對於監察院擬約詢侯友宜查舊案，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天接受媒體訪問時表示，監察院的權限是憲法授權、賦予，任何監委進行的調查案，社會不要預設立場、不要帶有意識形態未審先判，以及未審就提出很多質疑。

吳思瑤表示，如果調查案一切合乎程序，監察院何錯之有；而被約談的人，如果能夠據實表達被約詢的內容，那又何懼之有。

吳思瑤說，不管是侯家軍或國民黨，不要戴著有色眼鏡否決監委依憲法職權進行的調查案，這樣啟人疑竇，他們在害怕什麼。（編輯：翟思嘉）1130423