政府200億元重建紓困振興 賴清德：我們都是花蓮人

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（中央社記者葉素萍台北24日電）花蓮強震，民進黨主席賴清德今天表示，中央組成跨部會的專案小組，也規劃超過新台幣200億元，投入花蓮地區進行災民安置、產業紓困與後續振興，他指出，「此時此刻，我們都是花蓮人」，盼協助花蓮盡早恢復日常。

民進黨今天召開中執會，賴清德說明，昨天凌晨和早上，0403花蓮地震的較大餘震發生，花蓮也傳出零星災情。迄今該地震已有逾1200起的餘震，在地震發生後，除了救災外，中央地方也都共同面對災民的救助與安置，和後續的重建、紓困與振興等工作。

賴清德表示，除了社會各界、外國與國人的愛心外，中央也組成跨部會的專案小組，規劃超過200億元，投入花蓮地區進行災民安置、產業紓困與後續振興。

賴清德解釋，「在此時此刻，我們都是花蓮人」，他也要請副總統當選人蕭美琴以及各地黨公職全力配合，發揮公部門與民間合作的力量，協助花蓮盡早恢復日常，也能盡速振興產業活絡發展。

另外，民進黨發言人吳崢在中執會後記者會公布「Green Up！和台灣在一起」入黨活動資訊。

吳崢指出，活動規劃於5月4日在台北市1919藝文中心廣場舉辦，當天他將偕同政策會執行長王義川擔任入黨推薦人，以見面會形式與支持者互動，活動將於4月30日18時於民進黨官方LINE@線上報名。

吳崢提到，當天除了以時下流行的見面會形式，讓支持者能與黨公職面對面互動外，只要成功報名活動，就可以免費獲得一次特製偶像風限量小卡抽卡機會。

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吳崢談及，當天繳交入黨申請表，不僅能由他與王義川親自簽名擔任推薦人，以現金捐款500元，更可獲得由知名設計師吳承暉設計，結合一卡通功能的活動限定黨證DPP Love&Victory卡，並加碼獲得再抽一次限量小卡的機會。

吳崢強調，今年的520總統就職典禮，為新舊任總統的交接，不僅是經驗的傳承，同時也要將堅持的理念交給下一棒，歡迎所有尚未入黨的支持者，把握這次機會，和台灣在一起，成為讓台灣更好的力量。（編輯：張若瑤）1130424